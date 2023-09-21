Допомагають швидкому просуванню: чому українцям важливо долучатись до зборів на дрони

Динаміка бойових дій на фронті надзвичайно висока. ЗСУ потрібно якомога більше засобів БпЛА розвідувального та ударного типу дії. З їхньою допомогою українські бійці бачать російських окупантів та можуть ефективно їх знищувати.

Українцям потрібно максимально долучатися до зборів на безпілотники для Сил оборони України. Важливість дронів пояснив 24 Каналу командир роти ударних БпЛА Юрій Федоренко.

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"За допомогою коптерів та інших розвідувальних засобів ми бачимо ворога. До прикладу, рухаються наші піхотні групи, їх притискають до землі вогнем, наприклад, важкокаліберного кулемета. Якщо нам тільки вдалося це виявити, туди одразу направляється дрон ударного типу дії, який змушує цю вогневу точку противника мовчати", – сказав він.

Чим менший вплив по наших піхотинцях, тим активніше та швидше вони можуть пересуватися. У загарбників поки вистачає артилерії та боєприпасів, тому вони намагаються вести досить активне ураження по наших бійцях.

З розвідувальними та іншими технічними засобами ми розуміємо, звідки стріляють гармати. Туди направляються як наші гармати на контрбатарейну боротьбу, так і FPV-коптери. А кожна гармата чи танк, який перестав стріляти по наших позиціях – це надзвичайно важливо. Піхота, яка перебуває під меншим обстрілом, може виконувати завдання більш ефективно. Це означає, що і просування відбувається швидше,

– зауважив командир.

Ситуація на Куп'янському напрямку

Юрій Федоренко розповів, що на Куп'янському напрямку Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію, вести роботу щодо недопущення ворога до наших позицій, знищення живої сили, артилерійських засобів та техніки росіян.

На цьому напрямку є суттєві здобутки, об'єднаною роботою різних підрозділів Сили оборони завдають ворогу суттєвих уражень. Зараз в окупантів нема можливості вчинити стрімкі ударно-штурмові дії. Хоча на різних відтинках росіяни намагаються шукати наші слабкі місця в обороні та вчиняти ударно-штурмові дії,

– відзначив він.

Ситуація повністю стабілізована на цей момент. Ініціатива продовжує залишатись на боці Сил оборони.

Бої на Бахмутському напрямку

Командир роти ударних БпЛА зазначив, що на Бахмутському напрямку окупантам постійно ставлять завдання відбити у Сил оборони позиції, які нашим захисникам вдалося звільнити. Відповідно ворог не шкодує живої сили.

На відтинках, де Сили оборони мають успіх, продовжуються активні дії. Сили оборони з підтримкою артилерійських засобів та засобів БпЛА ударного типу дії, FPV-дронів, а також нічного застосування продовжують протискати противника та рухатись вперед. Ініціатива на Бахмутському напрямку перебуває на боці Сил оборони,

– підкреслив Федоренко.

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