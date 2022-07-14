російські льотчики тренуються на білоруських літаках, – Жданов

Великі військові транспортні літаки росії почали активно літати до білорусі. Фахівці повідомляють, що країна-агресорка насамперед перекидає ракети.

А також відвозить своїх льотчиків тренуватися на білоруській авіації. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Сергій Жданов.

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"Зараз дуже ретельно тренуються російські льотчики на білоруських літаках. Розвідники постійно патрулюють в повітрі та збирають інформацію по цілях на нашій території", – повідомив Жданов.

Що росія приганяє до білорусі

За його словами, росія перекидає до білорусі ракети комплексів С-300, С-400 та ракети для літаків. Загалом, лише озброєння такого типу, про важку артилерію навряд чи мовиться.

росіянам дешевше та вигідніше пригнати це залізницею. Вона дозволяє за короткий термін перекидати великі обсяги важкого озброєння,

– сказав Жданов.

Однак надсилати літаками особовий склад та якесь специфічне озброєння – цілком можливо, додав фахівець.

І наголосив, що не варто забувати, що там є ракетна бригада "Іскандерів", яка очікує наказу.

росіяни бояться залітати в Україну

Речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат розповідав, що росіяни вже 2 з половиною місяці не залітають в український повітряний простір. Ворог змінив свою тактику: діє з території білорусі, росії, Чорного та Каспійського морів. Звідти окупанти запускають різні типи крилатих ракет.

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