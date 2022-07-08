У путіна проблеми, солдатів набирають із в'язниць, – Цимбалюк

Представник міноборони росії Ігор Конашенков оголосив 7 липня, що його держава бере оперативну "паузу" у війні проти України. Він зазначив, що підрозділи російських військ проводять "заходи з заповнення бойових можливостей".

Публічна заява про оперативну паузу говорить про те, що в росії є проблеми. Про це 24 каналу розповів журналіст Роман Цимбалюк.

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Він пояснив, що це навіть не секрет, адже солдатів вони починають набирати через оголошення. Проте люди не поспішають стати в ряди російської армії. Навіть буряти почали трішки розумнішати.

Збіг це чи ні, але російська влада з одного боку оголосила оперативну паузу, а з іншого – почала набирати людей для участі у війні проти України через біржі праці,

– повідомив Роман Цимбалюк.

Оголошення, які знайшов журналіст:

74 окрема мотострілкова бригада із Кемеровської області хоче найняти 187 людей. Переважно водіїв та стрілків. "Ця бригада в середині травня втратила 485 військовослужбовців, яких було вбито. Намагалися сфорсувати Сіверський Донець", – додав Цимбалюк.

Переважно водіїв та стрілків. "Ця бригада в середині травня втратила 485 військовослужбовців, яких було вбито. Намагалися сфорсувати Сіверський Донець", – додав Цимбалюк. 104 гвардійський десантно-штурмовий полк набирає 300 людей.

64 мотострілецька бригада із Хабаровського краю шукає 356 людей. "Там є такий населений пункт Князе-Волконське. Це звідти ті негідники, які в Бучі стояли", – акцентував Цимбалюк.

"Там є такий населений пункт Князе-Волконське. Це звідти ті негідники, які в Бучі стояли", – акцентував Цимбалюк. 37 мотострілецька бригада з бурятії хоче знайти аж 1270 солдатів.

"Загалом тільки через державний портал "Робота росії" влада шукає понад 22 200 військовослужбовців", – зазначив журналіст.

Він додав, що ше шукають в російських вʼязницях. Там пропонують амністію за участі у війні проти України. Також є пункти, які їздять по регіонам. Це такий камаз, але не зеленого кольору, щоб не розлякати кандидатів, який курсує росією. На ньому розвішані різні таблички: "Приходь служити путіну", "Ти не помреш за путіна". Але це теж не працює.

"Весь цей підхід до пошуку людей відповідає кількості втрат російської армії, який надає Міністерство оборони України. Якщо ми ще врахуємо кількість поранених, то біда прийшла в росію", – додав Роман Цимбалюк.

Дивіться повне відео з Цимбалюком щодо ситуації в росії: