Війна Росії проти України: скільки втратив окупант через агресію проти нашої держави
25 лютого 2022 , 16:15Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Ганни Маляр
У Міністерстві оборони України підрахували втрати російських окупантів за понад півтори доби війни проти нашої держави. Втрати Росії уже рахують тисячами.
За півтори доби війни з Україною Росія втратила сотні бойових машин, тисячі військових та десятки танків. Також наші військові знищують ворожу авіацію.
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Втрати ворога на другий день війни
Станом на 15:00 25 лютого втрати Росії у війні наступні:
- близько 80 танків;
- 516 бойових машин;
- 10 літаків;
- 7 гелікоптерів;
- 2 800 військових.
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