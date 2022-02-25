Війна Росії проти України: скільки втратив окупант через агресію проти нашої держави

У Міністерстві оборони України підрахували втрати російських окупантів за понад півтори доби війни проти нашої держави. Втрати Росії уже рахують тисячами.

За півтори доби війни з Україною Росія втратила сотні бойових машин, тисячі військових та десятки танків. Також наші військові знищують ворожу авіацію.

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Втрати ворога на другий день війни

Станом на 15:00 25 лютого втрати Росії у війні наступні:

близько 80 танків;

516 бойових машин;

10 літаків;

7 гелікоптерів;

2 800 військових.

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.