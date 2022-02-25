Війна Росії проти України: скільки втратив окупант через агресію проти нашої держави

25 лютого 2022 , 16:15
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Джерело:

фейсбук Ганни Маляр

У Міністерстві оборони України підрахували втрати російських окупантів за понад півтори доби війни проти нашої держави. Втрати Росії уже рахують тисячами.

За півтори доби війни з Україною Росія втратила сотні бойових машин, тисячі військових та десятки танків. Також наші військові знищують ворожу авіацію.

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Втрати ворога на другий день війни

Станом на 15:00 25 лютого втрати Росії у війні наступні:

  • близько 80 танків;
  • 516 бойових машин;
  • 10 літаків;
  • 7 гелікоптерів;
  • 2 800 військових.
Важливо!  Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.

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Автор: Іван Магуряк