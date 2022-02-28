Війна Росії проти України: скільки загиблих та поранених серед цивільних зафіксували за 4 дні

З 24 лютого Україна гідно протистоїть російській агресії. На жаль, втрати фіксують й серед цивільного населення.

У МОЗ оприлюднили нові дані.

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Нові дані щодо поранених та загиблих серед цивільних

Станом на 27 лютого 2022 року кількість загиблих становить 352 людини. На жаль, серед них 14 дітей.

Щодо поранених ситуація виглядає наступним чином:

загальна кількість 1684 особи,

серед них 116 дітей.

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