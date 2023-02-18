Планують затяжну війну: в ISW пояснили, як Кремль використовує Білорусь

Кремль може приєднати до себе елементи білоруської оборонно-промислової бази. Це все – для підтримки затяжної війни проти України.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни. Так, Білорусь готова виготовляти штурмовики Су-25 для збройних сил Росії за підтримки передачі російських технологій.

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Як Кремль використовує Білорусь

Олександр Лукашенко заявляв, що Білорусь на 100 відсотків виконує невказані угоди про співробітництво в галузі оборони та безпеки, про які Білорусь та Росія вже домовилися. На думку аналітиків, додаткові Су-25 є вирішальним чинником для успіху довгострокових військових дій російській окупантів.

До того ж Кремль може реквізувати білоруські заводи та переобладнати їх для виробництва критичної техніки, якої потребують загарбники.

В ISW вважають, що також росіяни можуть перепрофілювати заводи, які в цей час залучені або пристосовані для виробництва Су-25.

Раніше аналітики повідомляли, що російські окупанти вже почали використовувати білоруські полігони та інструкторів для навчання мобілізованих росіян, щоб компенсувати навчальні можливості Росії, що погіршилися.

Кремль, ймовірно, аналогічно включає елементи білоруської оборонно-промислової бази, щоб збільшити виробництво російської оборони, в той час, як Путін прагне активізувати російську промисловість для підтримки війни з Україною,

– зазначили в ISW.

Окрім цього, Лукашенко, ймовірно, платить за свою відмову від вимоги Путіна про приєднання білоруських військ до війни в Україні, роблячи невеликі поступки, які він роками блокував кам'яною стіною, вважають аналітики.

"Запізнілі поступки Лукашенку свідчать про його рішучість не допустити безпосередньої участі білоруських військ у війні з Росією", – додали в ISW.

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