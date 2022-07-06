Для піхоти треба прикриття, – військовий експерт назвав необхідну для контрнаступу техніку

Українські оборонці тримають оборону попри те, що росіяни щодня намагаються штурмувати наші позиції. Однак у ворога є значна перевага у живій силі, але для масштабного контрнаступу потрібно декілька передумов.

Як тільки в Україну приїде важке озброєння, вся перевага у живій силі ворога нівелюється. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

Увага Встигли випустити, – військовий експерт назвав найефективнішу зброю українського виробництва

За його словами, основу будь-якого бою складає вогневе ураження противника. А основою вогневого ураження є важке озброєння.

Якщо у нас буде достатня кількість артилерії, тоді проблема знищення противника буде вирішуватися швидко та ефективно,

– наголосив Жданов.

Що потрібно для контрнаступу

Утім для нас важливо не лише успішно відбивати атаки агресора, а й просуватися вглиб й відвоювати свої території. Для контрнаступу лише артилерії недостатньо. Потрібна ще й авіація.

Але насамперед, окрім артилерії, потрібні танки і бойові броньовані машини. Без броні наступати фактично неможливо. Для піхоти треба прикриття, яким вона користуватиметься під час наступу,

– пояснив фахівець.

Важливо – назвали місце наступної ключової битви у війні з росією: дивіться відео