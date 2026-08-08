Росія більше не маскується: Подоляк сказав, на який новий рівень вийшла війна

Росія більше не приховує справжньої мети війни проти України. Кремль перейшов до відкритої тактики терору цивільного населення, намагаючись психологічно зламати українців, адже досягти успіху на полі бою окупантам не вдається.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що війна перейшла у нову фазу. Росія втратила можливість досягти вирішального результату на фронті, тому робить ставку на масовані удари по цивільній інфраструктурі та психологічний тиск.

Чому війна перейшла на новий рівень

На думку Михайла Подоляка, сьогодні жодна зі сторін не здатна досягти вирішального успіху виключно на лінії фронту. Хоча Росія й має певну перевагу в ресурсах, Україна компенсує це високотехнологічними ударами та системним знищенням логістики окупантів.

Він зазначив, що саме атаки по логістичних маршрутах і військовій інфраструктурі Росії продемонстрували технологічну перевагу України. Зокрема, удари по об'єктах на території країни-агресорки стали для Кремля справжнім шоком і водночас показали, що російська система протиповітряної оборони далеко не така ефективна, як це роками намагалася довести російська пропаганда.

Радник Офісу Президента про зміну тактики Росії у війні: відео

За словами радника керівника ОП, усвідомивши, що переламати ситуацію на фронті не вдається, Москва остаточно відмовилася від будь-яких спроб приховувати свої справжні наміри.

Сьогодні Росія вже не маскується. Вона веде війну виключно на вбивство максимальної кількості цивільного населення України,

– наголосив Подоляк.

Основними цілями російських атак стали житлові квартали, об'єкти цивільної інфраструктури та системи життєзабезпечення. Кремль прагне не стільки досягти військових результатів, скільки занурити українців у стан постійного психологічного тиску та змусити погодитися на будь-які умови припинення війни.

Україна не може погодитися на умови Кремля

Подоляк підкреслив, що будь-які заклики "просто закінчити війну" ігнорують головний факт – саме Росія є агресором і саме вона не зацікавлена в реальному припиненні бойових дій.

Навіть якщо Україна припинить опір або погодиться на мир на російських умовах, це не означатиме завершення війни.

Росія все одно не зупиниться, вона буде продовжувати вбивати українців,

– заявив радник керівника Офісу Президента.

Крім того, Росія й досі зберігає можливість виробляти балістичні та надзвукові ракети. За оцінкою Подоляка, 75 – 85% комплектувальних для такого озброєння становлять компоненти, які походять із країн ліберальних демократій. Попри це, він переконаний, що стратегія Кремля не досягне своєї мети.