Однак потрібно бути готовими до всього та не ставити собі дедлайни для закінчення війни до кінця 2025 року. Таку думку 24 Каналу озвучив ветеран російсько-української війни Євген Дикий.

До теми Ситуація на полі бою "створює можливість" завершити війну не пізніше 2025 року, – Зеленський

Що може наблизити завершення війни

Євген Дикий вважає, що якщо українці будуть морально готові воювати і до 2030 чи 2040, то це дуже збільшить ймовірність, що війна закінчиться у 2025 році. А якщо налаштуємось лише до кінця 2025 року, а завершення війни не відбудеться, то Україна посиплеться. Тому потрібна велика мотивація.

Також не варто вестись на російську пропаганду, що ресурси окупантів нібито нескінченні, адже це не так. Є два поки малоймовірні сценарії. Перший – президент КНР Сі Цзіньпін дозволить росіянам брати зі складів усе, що вони захочуть. Другий – лідер КНДР відправить для Росії мільйон солдатів. Якщо виносити їх за дужки, то зараз загарбники у середньому мають ресурсів ще на рік. Це без урахування того, що Україна завдає ударів по їхніх великих складах.

Це "закінчиться за рік", поки їхня територія була малодосяжною. А з урахуванням того, що вона стає чим далі, тим більш досяжною, що із 7 великих арсеналів ГРАУ 3 ми вже винесли, це зміщує строки у кращий для нас бік. Чим більше ударів будуть діставати їхніх складів та заводів, тим ще зміщуватиметься той термін, наскільки чого у них вистачить,

– сказав ветеран АТО.

Але ні в якому разі не буде такої динаміки, що потрохи ставатиме легше. До самого кінця цієї війни навпаки ставатиме ще важче. Чим краще будуть справи ЗСУ у цій війні, тим більше ворог пробуватиме засипати українців "Шахедами" та ракетами, щоб у нас склалось враження, що у них нібито нескінченні ресурси.

"Найближчі пів року – рік будуть вкрай важкими. А далі хтось посиплеться та повалиться. Дуже ймовірно, що це будемо не ми. Ключове, щоб ми це розуміли та правильно пройшли. Для того, щоб ми це правильно пройшли, не треба встановлювати дедлайн, що ми воюємо до 2025 року. Ми воюємо до перемоги. Якщо ми будемо готові воювати хоч до 2030 року, то це дуже збільшить ймовірність, що у 2025 році все закінчиться", – наголосив Дикий.

До слова, політолог Андрій Вігірінський вважає, що Формула миру Володимира Зеленського дуже чітка та послідовна, однак вона не враховує різні обставини на полі бою та політичні, які можуть вплинути на її реалізацію. За його словами, тому немає твердих гарантій, що цей план буде втілений у життя у 2025 році.