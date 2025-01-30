Мир в Україні дорого коштуватиме і Європі, і США, – Welt

Президент США Дональд Трамп, ймовірно, хотів би обмежитися роллю нейтрального посередника у переговорах Росії з Україною. Однак, навряд чи Сполученим Штатам вдасться перекласти на Європу "тягар" післявоєнних гарантій безпеки для українців.

Зазначимо, що раніше у команді Трампа озвучили своє бачення мирної угоди, яке передбачає замороження бойових дій по лінії фронту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Welt.

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Як США хочуть закінчити війну в Україні

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість введення миротворців після замороження лінії фронту, щоб вони контролювали дотримання режиму припинення вогню. Колишній аналітик НАТО Міхаель Рюле у матеріалі для видання зазначає, що це, мабуть, є найбільш сумнівною частиною плану.

За його підрахунками, для контролю 1200-кілометрової лінії розмежування знадобиться контингент у 50 тисяч миротворців. З урахуванням того, що їх потрібно змінювати в межах ротації, під цю місію необхідно буде виділити близько 150 тисяч солдатів.

Ще одним важливим моментом є повноваження миротворчих сил. Вони повинні мати достатньо юридичних прав, щоб за потреби втрутитися та вжити необхідних заходів, якщо одна зі сторін порушить режим припинення вогню.

За словами Рюле, це виключає можливість залучення стандартних "миротворців ООН", адже часто ними є солдати країн Глобального Півдня, таких як Бангладеш та Пакистан. На думку аналітика, вони "не захочуть і не зможуть" протистояти російським чи українським військовим у разі загострення.

Внаслідок цього лінію розмежування зможуть охороняти лише солдати західних країн. Однак, без підтримки Сполучених Штатів європейці, ймовірно, не погодяться на це.

Тому підхід, якому віддає перевагу Вашингтон, згідно з яким він обмежується роллю чесного посередника та обтяжує європейців військовим тягарем, швидше за все, зазнає краху перед лицем суворої реальності,

– підсумовує Рюле.

Він також зазначає, що навіть за участі США виконання цієї місії потребує величезних фінансових витрат, а Україна, яка вже має невдалий досвід із Будапештським меморандумом, теж може не погодитися на жодні "туманні обіцянки" та наполягатиме на чітких гарантіях від західних держав.

Рюле додає, що для закінчення війни в Україні Європа та США повинні діяти спільно, навіть якщо їм здається, що продовження війни може нести менше витрат в моменті, ніж її закінчення.