Війна може тривати й у 2025 році, – заступник генсека НАТО

Україна майже два роки протистоїть повномасштабному російському вторгненню. Заступник генсека НАТО заявив, що війна, розв'язана Росією, може тривати й у 2025 році.

Відповідну заяву Мірча Джоане зробив в ефірі програми "LIVE з Ротару і Кіссом". Він зазначив, що "ми, можливо, були надто захоплені, занадто оптимістичні на початку українського наступу минулої весни".

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Закликає готуватися до тривалої війни

Він заявив, що у НАТО впевнені, що Когрес США після переговорів схвалить нову фінансову допомогу для України.

"Ми бачимо справжню індустріальну війну прямо зараз, паралельно з дуже жорстокою і безжальною війною, яку ми бачимо, що триває в Україні вже два роки", – підкреслив він.

Джоане визнав, що зараз існує проблема з промисловим потенціалом. В основному вона спостерігається в Європі, адже "впродовж 30 років ми збирали, в тому числі Румунія, дивіденди миру, і ми думали, що після закінчення холодної війни все буде тихо і спокійно".

Водночас він закликав не "впадати в іншу сторону перебільшеного песимізму". За його словами, Україна має достатньо ресурсів, щоб витримати війну та бути успішною. Він наголосив, що росіяни зараз "не в найкращому становищі".

Мій заклик – готуватися до довгої війни, вона триватиме. Це не станеться у 2024 році, можливо, не станеться у 2025 році. Ми не бачимо з обох сторін військового потенціалу, який би дозволив здобути вирішальну перемогу в той чи інший спосіб. Ми очікуємо затяжної війни з невеликими наступами, контрнаступами, здобутими і втраченими територіями,

– заявив він.

Мірча Джоане підкреслив, що українцям, за підтримки партнерів, вдалося повернути 50% територій, окупованих після 24 лютого 2022 року. І це, наголошує він, неабиякий подвиг. Водночас він підкреслив, що "нам потрібно, щоб Україна стала на ноги".

Звернімо увагу на те, що напередодні Володимир Зеленський прокоментував наближення України до НАТО. Глава держави наголосив, що ми б хотіли побачити реальний крок від країн-членів Альянсу. Щоб вони продемонстрували, що не бояться Росії.

Глава держави підкреслив на важливості того, щоб у питанні вступу України до НАТО не було стагнації. Він вважає, що це необхідно не лише нашій державі, а й Вашингтону.