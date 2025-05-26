Просування ворога на фронті, масована атака росіян по Україні: хронологія 1188 дня війни

Просування російських військ на окремих напрямках і нова масована атака по мирних містах. Окупанти не припиняють терору як на фронті, так і в глибокому тилу.

Головні новини 26 травня – про удари армії Росії по українським містам, обстановку на фронті та події на світовій арені, передає 24 Канал. Читайте також Ворог мав успіхи на Харківщині та ліквідував "мішок" на Торецькому напрямку: огляд і карти ISW 06:50, 26 травня Росіяни досягли успіхів на кількох напрямках, але зазнали поразок на інших Російські війська 25 травня мали успіхи в Курській області, біля Харкова, Часового Яру та Торецька, ліквідувавши український "мішок" на південний захід від міста. Атаки на Покровському, Новопавлівському, Курахівському напрямках, біля Великої Новосілки, на Запорізькому напрямку та в Херсонській області не мали успіху.