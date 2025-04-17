Окупанти прориваються між Ямполівкою і Торським, – DeepState
- Російські війська посилюють тиск на лінії Ямполівка – Торське, намагаючись прорвати українську оборону.
- Складною залишається ситуація в районі Білогорівки і Лиману, де позиції переходять з рук в руки.
Російські війська нарощують тиск на лінії Ямполівка – Торське, намагаючись прорвати українську оборону і закріпитися на нових позиціях. Ситуація у цьому відтинку фронту стає дедалі складнішою, а бої тривають майже безперервно.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на DeepStatе. За даними аналітичного ресурсу, противник намагається закріпитися на північних околицях Торського, використовуючи слабкі місця в українській обороні.
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Росіяни намагаються взяти нові позиції
Бойові дії тривають і на північній частині Ямполівки, де окупанти не припиняють спроб повністю захопити населений пункт. Особливу стурбованість викликає ситуація в бригаді, що тримає цей відтинок – суміжні підрозділи змушені компенсувати її слабкості, що ускладнює загальну оборону.
Закріплення ворога в Торському створить максимально несприятливі умови для Ямполівки,
– зазначають аналітики.
Активна фаза боїв триває і біля Сіверська
Складною залишається ситуація і в районі Білогорівки, на південь від Лиману. Нещодавно там працювали бійці 81-ї бригади, що дозволило розширити сіру зону на мапі.
Остаточно не підтверджено, чи перебуває Білогорівка під контролем ворога — позиції в регіоні переходять з рук в руки, і бойові дії тривають у режимі постійної динаміки.
До слова, район Лиману – один із ключових напрямків на східному фронті, контроль над яким відкриває противнику шлях до подальшого просування на Краматорськ і Слов’янськ. Українські сили утримують оборону, однак ситуація потребує пильної уваги та підсилення.