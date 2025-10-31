Вибухи в Росії, атака "Шахедами" по українських містах: хронологія 1346 дня війни
Росія продовжує повномасштабну війну проти України вже 1346 днів. Країна-терорист щодня обстрілює українські мирні міста та інфраструктуру, тому отримує у відповідь удари по своїх НПЗ.
Про головні події цього дня, значущі заяви про Україну з усього світу, оновлення ситуації на фронті та успіхи ЗСУ – збирає 24 Канал.
Які головні події 31 жовтня?
Згідно з відео місцевих жителів, у Владімірі безпілотники поцілили в промисловий об'єкт. Ймовірно влучання сталось у підстанцію "Владімірская", яка є важливою для енергозабезпечення регіону. У Ярославлі приблизно в той самий час також пролунали вибухи. Місцеві пвідомляють, що вони сталися в районі НПЗ “Славнефть-ЯНОС”. Губернатор Орловської області Кличков повідомив, що на територію ТЕЦ в Орлі впали уламки безпілотників. Там пошкоджено обладнання. За його даними, ніхто не травмувався.
Дрони атакували Владімір та Ярославль в Росії
Вибухи на ТЕЦ в Росії
Росія вдарила по Сумах
