Росіяни просунулися у кількох населених пунктах на Донеччині: оновлення карти DeepState

Росія продовжує наступати на українські землі. Ворог не полишає прагнення захопити якомога більше територій.

Цього разу російським окупантам вдалося просунутися у кількох населених пунктах в Донецькій області. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

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Де вдалося просунутися росіянам

У ніч на 18 квітня аналітики DeepState оновили мапу бойових дій. За їхніми даними, ворог просунувся біля Розливу Донецької області.

Російські військові просунулися поблизу Розливу: ситуація на карті

Окрім цього, є просування росіян у Костянтинополі.

Окупантам вдалося просунутися у Костянтинополі на Донеччині

Нагадаємо, що раніше аналітики повідомляли про те, що російські військові нарощують тиск на лінії Ямполівка – Торське, намагаючись прорвати українську оборону та закріпитися на нових позиціях. Ситуація на цій ділянці фронту стає дедалі складнішою, а бої тривають майже безперервно.

Також непростою залишається ситуація в районі Білогорівки та Лиману, де позиції буквально переходять "з рук в руки".