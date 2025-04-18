Росіяни просунулися у кількох населених пунктах на Донеччині: оновлення карти DeepState
- Російські війська просунулися в кількох населених пунктах Донецької області, зокрема біля Розливу та в Костянтинополі.
- Аналітики DeepState також раніше повідомляли про посилення тиску на лінії Ямполівка – Торське, де росіяни намагаються прорвати українську оборону.
Росія продовжує наступати на українські землі. Ворог не полишає прагнення захопити якомога більше територій.
Цього разу російським окупантам вдалося просунутися у кількох населених пунктах в Донецькій області. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.
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Де вдалося просунутися росіянам
У ніч на 18 квітня аналітики DeepState оновили мапу бойових дій. За їхніми даними, ворог просунувся біля Розливу Донецької області.
Російські військові просунулися поблизу Розливу: ситуація на карті
Окрім цього, є просування росіян у Костянтинополі.
Окупантам вдалося просунутися у Костянтинополі на Донеччині
Нагадаємо, що раніше аналітики повідомляли про те, що російські військові нарощують тиск на лінії Ямполівка – Торське, намагаючись прорвати українську оборону та закріпитися на нових позиціях. Ситуація на цій ділянці фронту стає дедалі складнішою, а бої тривають майже безперервно.
Також непростою залишається ситуація в районі Білогорівки та Лиману, де позиції буквально переходять "з рук в руки".