Експолковник Британії спрогнозував, скільки ще Путін здатен воювати

Західні ЗМІ прогнозують, що війна Путіна проти України триватиме довше, ніж війна на Східному фронті, яка почалася з німецького вторгнення до СРСР у 1941 році й закінчилась падінням Берліна у 1945-му. Тоді росіяни билися проти німців та зазнали шалених втрат. Минуло 80 років і нині вони зазнають їх вже воюючи проти українців.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу наголосив колишній полковник британських Сухопутних сил Геміш де Бреттон-Гордон, зазначивши, що тактика російських військ не надто змінилася з часів Другої світової війни.

Які процеси відбуваються в Росії?

Втрати Росією живої сили на війні проти України перевалили за 1,2 мільйона осіб. Однак Путіна це не зупиняє. Експолковник прогнозує, що скоро в Росії вичерпається ресурс в'язнів та представників нацменшин, яких вона надсилає на фронт.

Молоді люди з еліти Москви й Петербургу все частіше вирушатимуть на передову. Коли це станеться, олігархи та заможна меншість в Росії почнуть серйозно ставити питання про доцільність цієї війни,

– вважає де Бреттон-Гордон.

Той факт, що вже досягнута 4-річна позначка так званої "сво", яка згідно з планами Кремля мала тривати декілька днів, демонструє, на скільки погано працює керівництво Росії та як, зі слів експолковника, воно насправді не розуміє, що робить. Бретон-Гордон підкреслив, що є жахливим те, що американський президент Трамп, будучи наймогутнішим лідером у світі, не може вмовити Путіна сісти за стіл переговорів, аби укласти справедливу мирну угоду для України.

До відома! Президент Зеленський заявив, що є можливість того, що у першій половині 2026 року бойові дії можуть завершитись. Він вважає, що нині переговорний трек вийшов на новий рівень.

Російська економіка через війну тріщить, ціни на нафту падають. Колишній полковник Британії переконаний, що очільник Кремля зараз ходить по тонкому льоду. Декілька років тому експерти вважали, що якщо вартість нафти впаде нижче, ніж 50 доларів за барель, то російська військова машина не зможе продовжувати існувати. Адже Путін залежить від продажу нафти.

"Тепер, коли Індія та інші країни отримали від Трампа вказівку не купувати російську нафту, а також беручи до уваги, що світова ціна нафти падає нижче ніж 40 доларів, то скарбниця Росії спорожніє. Путін не може виробляти боєприпаси і танки без грошей", – озвучив де Бреттон-Гордон.

Він зауважив, що низка експертів констатує, що російська економіка нині перебуває у жалюгідному стані. Якщо на Заході це має величезні наслідки й уряд може бути демократичним шляхом зміщений, якщо руйнує економіку, то в Росії все по-іншому. Експолковник Британії підкреслив, що російський народ вже давно страждає від інфляції, величезних відсоткових ставок, навіть ціни на основні продукти надто високі.

В авторитарній диктатурі на кшталт Росії прості люди мають дуже мало впливу на подібні питання. З огляду на те, що гроші в Росії закінчуються, врешті решт військова машина Путіна зупиниться. Він не зможе довго продовжувати війну, оскільки вичерпуються фінансові та людські ресурси, боєприпаси,

– озвучив де Бреттон-Гордон.

Він підсумував, що мирна угода зараз – це найкраще, на що Росія може розраховувати. Адже надалі, якщо вона тягнутиме з переговорами, ситуація може різко обернутися проти неї.

Коли може завершитись війна: прогнози експертів