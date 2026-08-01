Російські БпЛА залітають на 40 кілометрів в тил на одному із напрямків, – військовий

На Донеччині російські окупаційні війська суттєво ускладнюють постачання для українських захисників. Ворог активно застосовує далекобійні безпілотники, тримаючи під прицілом ключові логістичні маршрути.

Про це розповів головний сержант 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Віталій Пʼясецький в інтерв'ю Суспільному.

Як російські БпЛА ускладнюють логістику на Костянтинівському напрямку?

Військовий розповів, що логістичні маршрути Сил оборони зараз перебувають під контролем ворога. За його словами, російська армія отримала можливість запускати безпілотники літакового типу, зокрема "Молнії", на відстань до 40 кілометрів углиб української оборони.

П'ясецький розповів, що через масовану присутність ворожих дронів у повітрі пересування військового транспорту суттєво ускладнилося. Головний сержант зауважив, що в темну пору доби їздити дорогами біля Краматорська та Словʼянська стало вкрай небажано. Через високі ризики всі логістичні місії та завдання бійцям доводиться виконувати переважно вдень або під час ранкових і вечірніх сутінків.

Військовий зазначив, що росіяни застосовують КАБи, якими також бʼють по тилових містах, для ударів по позиціях ЗСУ. Також окупанти застосовують для прикриття штурмів та ударів по логістиці БпЛА.

Дрони різного типу: від квадрокоптерних на радіокеруванні чи оптоволокні, та літачкового типу дронів-камікадзе "Молнія". Якщо перші вони використовують на глибину до 15-20 кілометрів, то інші, літачкового типу, щоб уразити нашу логістику на глибину вище 20 і до 40 кілометрів вглиб смуг відповідальності нашої бригади та корпусу,

– розповів П'ясецький.

Він додав, що це спричиняє труднощі для піхоти. Сержант зазначив, що через неможливість дістатись до позицій автотранспортом чи бойовими броньованими машинами людям доводиться долати десятки кілометрів пішки.

П'ясецький зазначив, що через постійні втрати в техніці та людях стає важче виконувати поставлені задачі.

Майор ЗСУ Андрій Ткачук в кінці липня у ефірі 24 Каналу розповів, що ситуація на фронті складна. Він підкреслював, що зокрема у Костянтинівці спостерігається інфільтрація російських окупантів, тривають важкі бої в місті. На думку експерта, росіяни хочуть рухатися далі на північ: до селища Олексієво-Дружківки й міста Дружківки.