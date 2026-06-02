Виходимо на плато можливостей, – експерт розкрив ефект нової тактики ЗСУ

У Криму дефіцит з пальним, введені ліміти на заправках. На інших окупованих територіях також справи кепські, зокрема в Маріуполі значно підскочила ціна на бензин. Західні осінтери припускають, що 50 – 55% нафтопереробних потужностей Росії зараз у простої, тому країна-агресорка відчуває складнощі.

Про це в етері 24 Каналу розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, підкресливши, що подальші удари ЗСУ по Росії визначатимуть динаміку чи буде ця криза поглиблюватися. Нині багатьом українським партнерам не подобається ідея систематичних ударів, які націлені на те, щоб знести російський нафтовий комплекс.

Дестабілізація на ТОТ посилюватиметься

Така ситуація з пальним сприяє соціальній напрузі, що особливо важливо для дестабілізації окупованих Росією територій. Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці нагадав, що коли минулого року виникали паливні кризи, але меншого масштабу, російські бійці в чергах на АЗС кидалися на цивільних і просто відбирали в них бензин. Як наслідок – починалися сутички.

Жмайло пояснив, що чим більше нестабільності на окупованих територіях, тим більше Росія змушена там тримати окупаційний контингент, який би стежив за порядком, а значить ці бійці не потраплять безпосередньо у зону бойових дій, аби підсилювати російські війська і тиснути на СОУ.

Логістика під прицілом: окупанти шукають нові маршрути

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці розповів про конспірологічну теорію, що, мовляв, Україна використала велику кількість своїх далекобійних дронів і надалі підтримувати заданий темп ударів не зможе. Однак, як зазначив Жмайло, підтвердження цьому немає.

Я нещодавно спілкувався на Запорізькому напрямку з бійцями Сил безпілотних систем й інших підрозділів СОУ, то вони сказали, що ця робота продовжується, "діпстрайки" й "мідлстрайки" запускаються в режимі реального часу. Це постійний тиск на російську ППО. Тому нестачі засобів далекобійного ураження військові поки що не відчувають,

– запевнив Жмайло.

Україна надалі прагне перебити логістику ворога. Кримський міст після попередніх операцій СБУ повноцінно Росією не використовується. Там діють обмеження, бо росіяни в очікуванні нових ударів. До додаткових труднощів призводить й те, що сьогодні траса Таганрог – Джанкой фактично прострілюється українськими силами. Крім того, окупаційна влада ввела обмеження на пересування цивільних в районі Генічеська (Херсонщина).

"Ми виходимо на плато можливостей. Україна поступово намагається перехопити тактичну ініціативу. Це призвело до того, що анонсований росіянами великий літній наступ, який мав початися в кінці травня, повноцінно не стартував. Є звісно болючий тиск на Покровському, Костянтинівському, Слов'янсько-Краматорському напрямках, але значних територіальних зрушень немає", – констатував Жмайло.

З його слів, зараз Росія у слабкому становищі. Тому заклик України до світових лідерів сьогодні чіткий – поки країна-агресорка найбільш ослаблена від початку 2022 року, треба дотиснути її на міжнародному, дипломатичному фронтах.

Паралізувати логістику ворога на 100% не вийде

Українські дрони атакують дорогу Донецьк – Маріуполь – Крим, через це росіяни шукають альтернативу, змінюють логістику. Зупинити її для ворога повністю неможливо, бо існують обхідні маршрути. Жмайло нагадав, що росіяни з 2022 року готувалися до вибудови паралельної залізничної логістики, передбачили декілька років тому півтори сотні залізничних колій і оновили вже наявне залізничне полотно.

Це не означає, що українські дрони туди не дістануть. Росіяни лише виграватимуть час, поки ми переорієнтуємо наші цілі, що потребуватиме додаткової підготовки. Хоча основні маршрути й залізниці давно Силами оборони визначені,

– підкреслив Жмайло.

Підсумовуючи, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці наголосив, що хоча паралізувати ворожу логістику остаточно не вийде, проте максимально ускладнити ці процеси, не давати росіянам просуватися на фронті й безперервно атакувати, цілком під силу СОУ.

Російські водії відмовляються їхати на ТОТ

Нагадаємо, ексспівробітник СБУ Іван Ступак раніше розповів, що через небезпеку потрапити під дронові атаки російські водії, яких залучають до логістики, навіть за великі гроші здебільшого відмовляються везти пальне на окуповані території, зокрема у Крим.

З його слів, самі ж росіяни скаржаться, що Україна застосовує кожного дня десятки тисяч БпЛА і найбільше страхають їх дрони Hornet (виробництва США і України), які СОУ спрямовують по Азовській трасі, де потім горять вантажівки. Окупанти намагаються маскувати військовий транспорт під цивільний, аби убезпечитися від безпілотників.

А от керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів, що наслідком ударів СОУ по логістичних маршрутах ворога стало те, що він почав перекривати рух на певних ділянках. Зокрема він заборонений по дорозі Донецьк – Ясинувата – Горлівка. І якщо раніше окупанти активно використовували для постачання необхідного російській армії дорогу між Мангушем і Бердянськом, то тепер їм довелося змінити логістику і проводити її через Урзуф (Маріупольський район), хоча це робить шлях довшим.