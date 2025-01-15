Росіяни атакують на 9 напрямках: карта бойових дій 15 січня

Російські загарбники продовжують атакувати на всій лінії фронту. Попри втрати у техніці та живій силі, окупанти не полишають злочинних намірів просунутися вглиб українських територій.

Так, лише протягом минулої доби відбулося 170 бойових зіткнень. Яка зараз ситуація на фронті – розповідає 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

До теми Що відбувається в Торецьку та під Покровськом: аналіз боїв та оновлені карти ISW

Що відбувається на фронті

На Харківському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших військ в районі Вовчанська.

Бої в районі Вовчанська: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку за добу відбулося 5 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Нової Кругляківки та Табаївки.

Ворог тисне на Куп'янськ: дивіться на карті

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався просунутись уперед поблизу населених пунктів Копанки, Греківка, Новоєгорівка, Райгородка, Макіївка, Зарічне, Терни та Григорівка.

На Сіверському напрямку в районі населених пунктів Білогорівка, Верхньокам'янське, Івано-Дар'ївка та Виїмка противник 14 разів атакував позиції наших військ.

Що відбувається на Лиманському та Сіверському напрямках: дивіться на карті

На Краматорському напрямку зафіксовано 14 боєзіткнень в районах Часового Яру, Ступочок, Предтечиного та Олександро-Шультиного.

Бої за Часів Яр: дивіться на карті

На Торецькому напрямку ворог здійснив 8 атак неподалік Торецька та Щербинівки.

Що відбувається в районі Торецька: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 70 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Янтарне, Новоторецьке, Промінь, Зелене, Новий Труд, Чунишине, Звірове, Успенівка, Новоандріївка, Надіївка, Петропавлівка та Шевченко.

Росіяни тиснуть на Покровськ: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку ворог 7 разів атакував наші позиції поблизу Костянтинополя, Великої Новосілки та Нескучного.

Противник наступає на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій, 3 невдалих штурми здійснив агресор протягом минулої доби.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України відбили 24 атаки російських загарбників. Противник завдав по власній території 9 авіаційних (13 КАБ) ударів.

На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках минулої доби бойових зіткнень не відбулося. Ворог продовжує перманентно вести обстріли позицій українських підрозділів та цивільної інфраструктури, завдавати ударів дронами.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.