Трамп хоче хороших відносин із Росією та Україною і закликає припинити війну

Дональд Трамп заявив, що хоче налагодити контакти з Москвою та Києвом. Президент США закликав Росію та Україну завершити війну.

Водночас він не згадав, хто у ній агресор, а хто жертва. Американський президент закликав припинити кровопролиття під час розмови із журналістами.

Що сказав Трамп?

Трамп прокоментував можливість провести мирний саміт. Він сказав, що був би готовий підписати з Путіним угоду.

Очільник Сполучених Штатів наголосив на необхідності припинити російсько-українську війну. Також американський президент назвав її "дурною". Проте він не уточнив, хто саме розпочав її.

Вони повинні припинити цю дурну війну,

– заявив політик.

Трамп розповів, що хотів би налагодити контакти і з Києвом і з Москвою. Він сказав, що США прагнуть мати хороші відносини з Росією, Україною та іншими державами.

Американський президент не оминув питання вигоди. Політик зазначив, що це дозволило б відкрити широкі економічні можливості. Трамп заявив, що Росія має велику територію та дуже цінну землю.

Нагадаємо, що у понеділок, 31 серпня, у Північній Кароліні пройшов саміт міністрів фінансів країн G20. На заході вперше з 2022 не в онлайн-форматі був присутній очільник російського мінфіну Антон Сілуанов.

Європейські політики бойкотували кремлівського чиновника. Згодом журналісти запитали Дональда Трампа, чому російський посадовець прилетів до Ешвілла, де відбувався саміт. Американський президент відповів, що хоче "ладнати з усіма".