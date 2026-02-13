Втрати у війні Росії проти України скоро досягнуть 2 мільйонів, – The Atlantic

Втрати обох сторін у війні Росії проти України навесні 2026 року можуть досягти 2 мільйонів. Йдеться про число жертв, поранених та зниклих безвісти.

Аналітики зазначають, що "довго доведеться чекати" тим, хто думає, що Росія просто здасться. Про це повідомляє The Atlantic.

Які втрати очікувати двом сторонам у війні?

Як пише видання, новий міністр оборони України Михайло Федоров заявив про намір довести втрати Росії до 50 тисяч на місяць. За його словами, це перевищить кількість нових військових, яких може мобілізувати Москва.

Аналітики наводять дані Центру стратегічних та міжнародних досліджень за січень 2026 року. Там йдеться про те, що сумарні втрати обох сторін у війні скоро можуть сягнути 2 мільйонів. Зазначається, що це більше, ніж у будь-якому конфлікті Європи з часів Другої світової війни.

Видання вважає, що під впливом різних факторів Москва нібито здатна довше витримувати втрати, ніж Україна.

Маючи населення, яке більш ніж утричі перевищує населення України, та номінальний ВВП приблизно в 10 разів більший, Росія може поглинути ці жахливі втрати набагато легше, ніж українці,

– йдеться в матеріалі.

Водночас партнери України знають, що "математика втрат не на їхньому боці", запевняють аналітики.

Зокрема, наводять слова одного з генералів країни НАТО, який координує військову допомогу Києву. Він заявив, що очікування капітуляції Росії може тривати довго, адже сигналів щодо цього немає.

Яких втрат Сили оборони завдають Росії?