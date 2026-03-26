Полковник запасу назвав три напрямки, з яких росіяни наступатимуть у весняній кампанії

Інтенсивність наступальних дій російської армії зросла. За чотири дні окупанти здійснили понад 600 штурмових дій, поклавши на полі бою протягом тижня 8710 своїх бійців. Найбільша активність ворога – на Покровському і Олександрівському напрямках.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан в інтерв'ю 24 Каналу зазначив про те, що контрударом СОУ вдалося нівелювати весняний наступальний потенціал ворога на Гуляйпільському напрямку. В росіян тієї кількості ресурсів, яку вони планували зосередити на лінії боєзіткнення для подальшого руху по Запорізькій області – вже нема.

Росія проводить формуючі операції: в чому їх сенс?

Військовий експерт прогнозує, що нині ворог буде намагатися поповнити свої сили на Гуляйпільському напрямку. З його слів, російська армія плани щодо просування в Запорізькій області для виконання стратегічного завдання з розширення сухопутного коридору намітила на літній період. За його переконанням, навряд чи це буде у весняну кампанію.

Полковник запасу ЗСУ розповів, що вздовж всієї лінії фронту зараз росіяни запустили так звані формуючі операції. Вони проводяться протягом 1,5 – 2 тижнів для визначення щільності військ противника в режимі оборони.

Це, як пояснив Роман Світан, потрібно для того, аби потім аналітичні центри визначили, на яких ділянках проводити подальші наступальні операції оперативно-тактичного рівня до 9 травня. Він підкреслив, що Путін прагне до цієї дати здобути хоч якість успіхи на фронті.

Беручи до уваги можливості росіян, де вони могли б сподіватися на якусь перемогу, можна окреслити три ділянки, на яких вони почнуть за декілька тижнів наступальні операції вже масштабного рівня, але локальні. Це район Покровська в бік Добропілля з Гришиного, поблизу Костянтинівки з метою вийти на Дружківку, район Слов'янська,

– озвучив Світан.

Зауважте! Військовий оглядач Денис Попович наголосив на тому, що російська армія вже декілька днів намагається наступати, але по суті "б'ється головою об стінку". Він підкреслив, що ворог недостатньо підготувався і зауважив на великих втратах особового складу на тлі мінімальних просувань. Він переконаний, що якщо на самому початку наступу не має значних успіхів, то можна зробити висновок, що реальних досягнень він ворогу надалі не принесе.

Підсумовуючи, військовий експерт Роман Світан зауважив на тому, що реальна наступальна кампанія Росії з метою розширення сухопутного коридору з захопленням Запорізької та Донецької областей буде все-таки в літні місяці, а не весною. Він прогнозує, що основні операції припадатимуть на кінець літа, в серпні, з продовженням восени, коли настануть тумани.

