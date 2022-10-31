Чи планується евакуація з Київщини: влада розставила усі крапки над "і"

На тлі ракетних атак Росії, українці занепокоєні ситуацією із електроенергією. Тому дедалі частіше задумуються над питанням евакуації, зокрема і з Києва.

Чи планується евакуація з Київщини

Водночас голова Київської ОВА Олексій Кулеба у зверненні до мешканців області заявив, що ворог продовжує бити по об'єктах критичної інфраструктури, але влада наразі не має наміру евакуювати жителів Київщини в інші регіони. За його словами, ситуація з електроенергією на Київщині залишається контрольованою.

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Так, Кулеба повідомив, що зараз ситуація є контрольованою і найближчим часом евакуація не планується.

Усі працюють на своїх місцях. Електроенергія в області вже почала відновлюватися. Про всі плани дій жителі Київщини будуть знати завчасно,

— каже Кулеба.

За його словами, у кожному органі самоврядування та населеному пункті є певні місця для евакуації. Якщо ситуація стане критичною, у цих місцях збиратимуться люди, а органи самоврядування разом зі спеціальними службами надаватимуть транспортні засоби, щоб їх евакуювати.

Він підкреслив, що це все проходитиме організовано, втім, зараз немає причин, щоб це робити і планувати.

Звернення Олексія Кулеби до українців: дивіться відео

Вранці у Києві зафіксували 16 ракет

У результаті ударів по об'єктах критичної інфраструктури 31 жовтня, частина Києва знеструмлена, а 80% населення тимчасово без води. Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що загалом у межах Києва виявили близько 16 повітряних цілей, 12 з них – знищили.

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