Росія знущається з непальців, яких завербувала на війну, – NYT

Росія активно вербує непальців на війну в Україну. Так, їм обіцяють шалені гроші та пришвидшену процедуру отримання російського паспорта.

Про це пише The New York Times.

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Непальці на війні

У виданні розповіли історію непальця Крішна Бахадура Шахі, який пішов на фронт, вважаючи, що його не відправлять на бойові позиції.

Шахі потрапив у пастку тіньового, хижацького підземного світу торговців людьми з Непалу, які постачають іноземних бійців російській армії для її війни в Україні. Уряд Непалу намагався закрити цей трубопровід. Але російська армія продовжує покладатися на це, збільшуючи бойову міць за допомогою збіднілих молодих іноземців, хоча багато хто, як Шахі, казали, що не знали, що підуть у бій,

– йдеться у матеріалі.

Як пишуть у NYT, чоловік зіштовхнувся з фінансовими труднощами і саме це змусило його вступити до лав російської армії. Він познайомився з торговцями людьми, які швидко організували його переліт до Москви і така угода виявилася вигідною для нього, адже він заплати 5600 доларів, а в Росії мав заробляти по 2200 доларів на місяць як солдат-контрактник, працюючи охоронцем на базі, як йому пообіцяли, а не на передовій.

Крім того, у виданні зазначили, що йому обіцяли російське громадянство як нагороду за військову службу.

Після двотижневої базової підготовки, хоча, за його словами, йому обіцяли три місяці, – йому сказали, що він їде на передову позицію поблизу Донецька, українського міста, окупованого російськими військами. Він намагався протестувати та заявив, що краще сидітиме у в'язниці, але це був не вихід, адже навіть в'язнів там відправляють на передову,

– пише NYT.

Видання писало, цитуючи слова непальця, що зазвичай в'язні вживали багато алкоголю та неприязно ставилися до непальців. Шахі розповів, що вони постійно били їх по шоломах, кололи прикладами та кричали на них російською.

Після цього непалець вирішив, що хоче втекти та повернутися до Москви, заплативши 4000 євро "чорним перевізникам". Спершу він дістався до Маріуполя, а тоді нишком хотів перетнути російський кордон, але там його та групу інших непальців затримали та побили.

Згодом з'явилися російські міліціонери. Шахі благав про помилування, кажучи, що вони просто непальські студенти, які намагаються потрапити до Європи. Але поки вони чекали в маріупольському СІЗО, поліція отримала електронний бюлетень від російської армії про те, що вони шукають непальських дезертирів. Гра закінчилася,

– йдеться у матеріалі.

Зазначається, що російські солдати відправили їх на передову позицію в Донецьку. За його словами, у них майже не було ні їжі, ні води. Вони їли лід і тушкованки з замороженою яловичиною, що суперечило індуїстській релігії Шахі.

У NYT додали, що вже за кілька днів, командири російської армії вивели їх і наказали штурмувати українську лінію окопів, де він отримав вогнепальні поранення в руку та ногу. Росіяни надали йому першу допомогу, а тоді відправили до госпіталю, звідки чоловік втік та повернувся до Непалу.