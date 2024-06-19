Українці та партнери винайшли 5 способів прокачати дрон, щоб обійти російські РЕБ, – WSJ

За межами Китаю Київ є світовою столицею безпілотників з великими можливостями для тестування, адже тут літають тільки військові літаки. Тому західні компанії активно фінансують розробки українців.

РЕБ заглушає сигнали, які надсилають БпЛА на радіочастотах. Тож команди оператора і дані, необхідні для навігації, блокуються, і дрон сліпне. Українські та європейські компанії змогли знайти технологічні рішення, щоб переграти росіян, а от американські поки відстають. До того ж дрони зі США складно модифікувати.

Дивіться також Як "Ланцет", але набагато кращий: Україна представила баражувальний дрон "Булава", – ЗМІ

Як Україна протидіє ворожому РЕБ

Компанія ISR Defence оновила навігаційне обладнання, антену і відеоканал свого вибухового безпілотника, намагаючись уникнути частот, на які націлилася Росія. Інші виробники дронів зосереджуються на тому, щоб зробити своє обладнання більш автономним, обмежуючи інформацію, яку вони отримують від супутників або операторів,

– наводять дані журналісти.

Тобто виробники випускають дрони такими самими зовні, як і раніше, але з геть відмінною начинкою. ISR Defence не раз так робила.

Виробники наголошують: вони повинні мати можливість вносити зміни в безпілотники без звичайного рівня досліджень і розробок. А західні інженери до того, як продавати виріб в Україну, мають перевірити, наскільки успішно їхній безпілотник протистоїть перешкодам від РЕБ і чи може літати без супутникового зв'язку.

Росіяни заповнюють "ефір" статичними перешкодами, тож до весни 2023 року Україна втрачала близько 10 тисяч безпілотників – такі дані навели британці. Сили оборони пробували перевести зв'язок безпілотника на іншу частоту. Але ворог рано чи пізно знаходив її.

Виробники дронів звертають увагу на те обладнання та програмне забезпечення, яке фільтрує корисні сигнали, необхідні їхнім БпЛА, від шуму, який створюють росіяни. А безпілотники Quantum Systems мають систему стрибкоподібної зміни частоти, яка може автоматично переходити з однієї радіочастоти на іншу в разі виникнення перешкод.

Уникнути глушіння можна і за допомогою піксельного блокування, коли дрон фіксується на цілі і слідує за нею без необхідності дистанційного керування з боку оператора.

Можна і зменшити залежність безпілотників від супутникових сигналів. Це візуальна навігація, коли безпілотник орієнтується, порівнюючи місцевість, яку він бачить через свою камеру, з картою, яку зберігає в своїх системах.

AeroVironment використовує технологію, завдяки якій безпілотник повертається туди, де він востаннє мав зв'язок, коли сигнал переривається, а не падає на землю.