8 вересня, 08:38
3

Росіяни просунулися на півночі Харківщини, а ЗСУ – в районі Добропілля: огляд фронту і карти ISW

Надія Батюк
Основні тези
  • Російські війська просунулися на півночі Харківської області, але не досягли підтвердженого прогресу на інших напрямках, таких як Куп'янський та Лиманський.
  • Українські сили просунулися на напрямку Костянтинівка – Дружківка та в районі Добропілля.
  • Російські війська продовжили наступальні операції на Покровському, Новопавлівському і Великомихайлівському напрямках, але безрезультатно, так само як і на заході Запорізької області.

Російські війська намагаються захопити українські території. Однак Сили оборони протидіють ворогу.

На деяких напрямках їм вдалося досягти успіхів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Яка ситуація на фронті?

  • За даними ISW, 7 вересня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, але не досягли підтвердженого прогресу.
  • Однак нещодавно вони просунулися на півночі Харківської області. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 7 вересня, свідчать про те, що окупанти мали просування до Вовчанського олійноекстракційного заводу.
  • Загарбники продовжили наступальні операції на Куп'янському, Лиманському та Сіверському напрямках, але не просунулися вперед.
  • Українські сили нещодавно мали просування на напрямку Костянтинівка – Дружківка. Також вони просунулися в районі Добропілля.

Як змінилася ситуація на фронті: карти ISW

  • Натомість російські війська 7 вересня продовжили наступальні операції на Покровському, Новопавлівському і Великомихайлівському напрямках, але не досягли жодних результатів.
  • Ні українські, ні російські джерела не повідомляли про наземну активність на сході Запорізької області 7 вересня.
  • Росіяни продовжили наступальні операції на заході Запорізької області, але не досягли підтвердженого прогресу.
  • Ні українські, ні російські джерела не повідомляли про наземну активність на Херсонському напрямку 7 вересня.

Війна Росії з Україною: що варто знати про ситуацію на фронті?