Ворог атакує в напрямку Куп'янська та поблизу Торецька: карта бойових дій 17 березня

Російська армія невпинно продовжує наступати на українські території. Проте Сили оборони України завдають відсічі окупантам.

Лише за минулу добу на фронті відбулося 112 бойових зіткнень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку росіяни 5 разів штурмували позиції українських військ у районах Вовчанська, Кам’янки та у бік Кутьківки.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 11 російських атак. Сили оборони відбивали штурмові дії ворожої армії неподалік Петропавлівки, Богуславки, Лозової, Загризового та в напрямку Куп’янська і Голубівки.

Росіяни атакують поблизу Загризового: ситуація на карті

На Лиманському напрямку окупанти здійснили 10 атак. А також намагалися просунутися вперед поблизу Новоєгорівки, Зеленої Долини та в бік Григорівки, Новомихайлівки та Нового.

На Сіверському напрямку в районі населених пунктів Білогорівка, Івано-Дар’ївка росіяни тричі атакували позиції українських військ.

На Краматорському напрямку відбулося 3 боєзіткнення поблизу Часового Яру та в напрямку Предтечиного.

На Торецькому напрямку окупанти здійснили 14 атак у районах населених пунктів Торецьк та Дружба.

Окупанти атакують Торецьк: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 21 штурмову та наступальну дію агресора в районах населених пунктів Суха Балка, Звірове, Єлизаветівка, Промінь, Котлине, Новоолександрівка, Новосергіївка, Успенівка, Ясенове та Андріївка.

Російська армія штурмує Покровськ: ситуація на карті

На Новопавлівському напрямку російська армія 10 разів атакувала українські позиції поблизу Костянтинополя, Скудного та в напрямку Шевченко.

Ситуація біля Костянтинополя: дивіться на карті

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 6 ворожих атак поблизу Привільного, Вільного Поля та в напрямку Новополя.

На Оріхівському напрямку українські воїни відбили шість російських штурмів у напрямках населених пунктів Степове, Малі Щербаки та в районі Жереб’янки.

На Придніпровському напрямку окупанти не проводили наступальних дій.

На Курському напрямку за минулу добу відбулося 14 бойових зіткнень. Росіяни завдали 11 авіаційних ударів, скинули 18 керованих бомб та здійснили 289 артилерійських обстрілів, 12 з них – із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках немає ознак формування наступальних угруповань ворога.