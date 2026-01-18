"Не нашу користь": Сирський оцінив наступальний потенціал Росії
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що мобілізаційний потенціал Росії становить понад 20 мільйонів осіб.
- Сирський зазначив, що Росія втратила близько 419 тисяч військових, що порушило її плани на активні наступальні дії.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оцінив наступальний потенціал Росії та її можливості у війні проти України. За його словами, людський ресурс країни-агресора суттєво перевищує український.
Крім мобілізаційного потенціалу в агресора є підготовлений резерв, який становить загрозу. Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Олександра Сирського для LB.ua.
Що сказав Головнокомандувач ЗСУ про наступальний потенціал Росії?
За словами Сирського, мобілізаційний потенціал агресора становить понад 20 мільйонів осіб, з яких близько 4,5 мільйона є підготовленим резервом. Це дає ворогу перевагу в комплектуванні військ.
Водночас Сирський зазначив, що попри виконання Росією мобілізаційних планів більш ніж на 100% у 2025 році та залучення близько 406 тисяч військових, Україні вдалося майже пів року стримувати чисельність наступального угруповання ворога на рівні 711 тисяч осіб.
За цей період російська армія зазнала значних втрат – приблизно 419 тисяч військовослужбовців. За словами Сирського, високі втрати зірвали плани ворога щодо активних наступальних дій і змусили його використати частину стратегічного резерву. Замість запланованих 14 дивізій Росії вдалося сформувати не більше, ніж половину, і лише частково.
У 2026 році, за його оцінкою, Росія планує продовжити нарощування сил — зокрема, сформувати щонайменше 11 дивізій і призвати близько 409 тисяч осіб.
Що Сирський розповів про плани України?
Сирський вважає, що стратегічний перелом у 2026 році можливий за умов технологічної переваги над Росією та розвитку власного виробництва зброї. Вирішальними факторами будуть сучасне озброєння, допомога партнерів, розвиток ракетної зброї та штучного інтелекту.
Олександр Сирський заявив, що у 2026 році плануються наступальні операції України. Їхньою метою буде утримувати оперативну ініціативу та змушувати противника витрачати значні ресурси на стримування дій України. Українська армія буде розвивати Сили спеціальних операцій.
Головнокомандувач також підкреслив, що ЗСУ проводили оборонну операцію у 2025 році, але були й активні дії, окремі наступальні операції. Так удалося зірвати стратегічні плани росіян.