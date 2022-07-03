Світ стає ще ближчим до великої війни – врятувати може лише одне

Нещодавній удар по ТРЦ у Кременчуці та ракетні атаки житлових будинків у Києві й поблизу Білгород-Дністровського – підтвердження того, що Росія перетворюється на країну-терориста. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

Однобока мораль

РФ влаштовує обстріли цивільних об'єктів, вбиває мирних жителів. У ТРЦ під час ракетного удару були сотні невинних людей, які стали мішенню ворога серед білого дня.

Радимо У війні з Україною Путін хоче знищити не лише українців

Що це, якщо не теракт, хто вони, якщо не терористи? Яка різниця між Путіним та Бен Ладеном? Чому світ досі не називає відкрито Путіна терористом номер 1? Адже Бен Ладен після зруйнованих двох будівель був проголошений терористом, а Путін із 2014 року вбиває українців, а до цього знищував населення інших країн.

Попри це, сьогодні Путіна запрошують на саміти, а деякі "лідери" Європи закликають до перемовин із ним. Згадайте, як Макрон відмовився називати Росію "державою-спонсором тероризму". Таку заяву він зробив, коментуючи відповідний заклик Зеленського.

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Світ стає заручником убивць

Скільки світ буде жити в страху та заручниках одного диктатора? Після нещодавніх новин про відкриті погрози Роскосмосу країнам НАТО, у яких організація заявила про намір опублікувати координати стратегічних об'єктів, вважаю, що Путіна потрібно без зволікань назвати терористом, а росіян – посіпаками тероризму. Адже більшість із них підтримують дії свого диктатора та війну або демонструють мовчазну згоду, або навіть публічно розділяють його дії та схвалюють обстріли й вбивства в Україні.

Світ стає ще ближчим до війни у випадку, якщо зараз не об'єднатись проти загрози в обличчі російського тероризму.

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