Росіяни хочуть захопити весь Покровський напрямок до кінця квітня, – Зеленський

Російські війська намагаються активізувати наступ на сході України, зокрема на Покровському напрямку. Водночас українські сили демонструють просування на окремих ділянках фронту.

Президент Володимир Зеленський заявив, що ворог не має достатньо ресурсів для реалізації своїх планів. Про це глава держави сказав під час Конгресу місцевих та регіональних рад, передають Новини.LIVE.

Що розповів Зеленський про плани Росії?

Володимир Зеленський повідомив, що російські війська прагнуть захопити весь Покровський напрямок до кінця квітня. Йдеться, зокрема, про Дружківку, Костянтинівку та інші населені пункти в цьому районі.

Водночас глава держави наголосив, що ці наміри залишаються нереалістичними. Попри постійні спроби наступу, російські війська не здатні забезпечити необхідний ресурс для масштабного прориву на цьому напрямку.

Ця операція, чесно кажучи, вона одна й та сама. Ми бачили ті самі кадри, але різні підходи, різні дати. Сил у них недостатньо для цього. Великі втрати вони несуть,

– заявив Зеленський.

Що відомо про ситуацію на фронті?

За даними Інституту вивчення війни, російські війська не змогли досягти суттєвого просування на більшості напрямків. Бої тривали на півночі Сумщини, у напрямку Великого Бурлука, на Куп’янському та Боровському напрямках, а також у районі Костянтинівки й Дружківки, однак без значних змін лінії фронту.

Також безуспішними залишилися спроби наступу на Новопавлівському, Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, а також у західній частині Запорізької області. На півдні ворог не зміг просунутися поблизу Херсона – зокрема в районі Антонівського мосту та Білогрудого острова.

Водночас аналітики зафіксували окремі випадки інфільтрації російських підрозділів на півночі Харківської області та на Покровському напрямку. Йдеться про тактику малих груп, які намагаються проникнути в тил або на позиції українських військ.

Сили оборони України демонструють локальні успіхи. Зокрема, підтверджено просування на Слов’янському напрямку. Геолокаційні відео, оприлюднені 6 квітня, свідчать про зміцнення позицій українських військових у районі Ямполя, що на південний схід від Лимана.

