Це стане неприємністю для Заходу: які переваги російська армія має над європейською

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський переконаний, що польська армія разом з союзниками в разі війни з Росією швидко перемогла б завдяки перевазі у повітря. В Росії вже погрожують у відповідь "падінням за 2 – 3 дні".

Про це в ефірі 24 Каналу говорили з головою Центру політичних студій "Доктрина" Ярославом Божком. За його словами, важко собі уявити, що війна Польщі проти Росії почнеться із зальоту дрона чи іншого схожого інциденту. Якщо вже говорити про повномасштабні сценарії, то це буде складовою війни РФ проти Заходу. І Росія явно спробує здійснити бліцкриг.

В чому проблема армій Європи?

Як наголосив Божко, спроба бліцкригу буде надзвичайно неприємною історією для країн Заходу. Наразі вони досить важко визнають певний рівень відсталості своїх армій на тлі російської.

Росія має розуміння, як поводитися з дронами та іншими далекобійними засобами ураження. Цих знань фактично і близько немає в європейських країн,

– зауважив Божко.

Саме тому думки Сікорського про визначну перевагу в повітрі – це тези ще з минулого століття. Війна змінилася. І потрібно до цього адаптовуватися.

Політолог прокоментував заяву Сікорського: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, Сікорський зауважив, що Сили оборони України вивела з ладу близько половину потужностей російської нафтопереробки за шість місяців. Він вважає, що Польща з союзниками змогла б це зробити за 6 тижнів саме завдяки перевазі у повітрі.