Ахмаду аш-Шараа подарували вишиванку в Дамаску – відео символічного жесту

У понеділок, 30 грудня, делегація МЗС України приїхала до Сирії. Там відбулося декілька символічних жестів і пролунали важливі заяви.

Про це пише 24 Канал з посиланням на МЗС України. Раніше ми писали, що Андрій Сибіга зустрівся із Ахмадом аш-Шараа.

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Вишиванка та прапор України в Сирії

Міністр аграрної політики України Віталій Коваль вручив Ахмаду аш-Шараа вишиванку.

Представники МЗС вручили лідеру Сирії вишиванку: дивіться відео

Окрім цього, над Почесним консульством України в Дамаску підняли прапор України.

Момент підняття синьо-жовтого стяга в Дамаску: дивіться відео

Очільник МЗС Андрій Сибіга разом із почесним консулом Тамером Аль-Тунсі поспілкувалися із громадою українців у Сирії.

Також Сибіга наголосив: Україна готова ділитися із Сирією досвідом збору доказів, розслідування та роботи з притягнення воєнних злочинців до відповідальності за скоєні злочини.

Київ готовий відновити навчання сирійських студентів в Україні. А вже 31 грудня до Сирії прибудуть понад два десятки вантажівок, які доставлять 500 тонн українського борошна в межах гуманітарної програми "Зерно з України".

Київ хоче відновити дипвідносини з Дамаском

Башар Асад визнав окупаційну владу на Донеччині та Луганщині, тож Україна розірвала відносини з Сирією. Але тепер готова відкрити нову сторінку.

Володимир Зеленський у зверненні додав: чекає на доповідь міністрів про перемовини з новою Сирією. За його словами, відновити дипломатичні відносини та економічну співпрацю буде правильним.