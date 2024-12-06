Уже третє за тиждень: Асад втратив ще одне місто у Сирії, – Reuters

Наступ сирійської опозиції триває. Війська Башара Асада змушені залишати міста одне за одним.

Усього за тиждень наступу сирійській опозиції вдалося захопити Алеппо і Хаму. Наразі бої тривають за Хомс – останнє велике місто, взяття якого відкриває повстанцям шлях на Дамаск, передає 24 Канал із посиланням на Reuters.

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За тиждень Асад втратив три великі міста

Тим часом, як повідомляють ЗМІ, сили Асада втратили контроль над ще одним населеним пунктом. Сирійські курди, яких підтримують США, захопили головне місто на сході країни та головний пункт перетину кордону з Іраком.

Сирійські демократичні сили (SDF) тепер панують над величезною східною пустелею. Йдеться про місто Дайр-ез-Заур.

Зазначається, що сирійські урядові сили та підтримувані Іраном іракські бойовики вийшли з Дайр-ез-Зауру до того, як туди вторглися SDF.

Незабаром після цього сирійські кудри прорвали сусідній пункт пропуску на кордоні з Іраком Альбу-Камаль.

Нагадаємо, що після того, як опозиція перейшла у Сирії в несподіваний наступ Башар Асад звернувся по допомогу до своїх стратегічних союзників – Росії та Ірану. Москва знову бомбардувала міста, призвівши до загибелі і поранення цивільних жителів. Втім, як пишуть ЗМІ, це все, чим може допомогти Путіну Асаду. Насправді, у Росії немає плану порятунку сирійського диктатора. Очільник Кремля не може або навіть не бажає знову його виручати.