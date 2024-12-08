"Не зазіхаємо на жоден камінчик": Ердоган заявив, що світ має визнати нову реальність у Сирії

Реджеп Ердоган виступив у місті Газіантеп неподалік кордону з Сирією, де живе дуже багато переселенців. Його промова була присвячена ситуації у Сирії.

Повстанці дуже швидко наступають і вже наблизилися до столиці, Дамаска. Режим Асада може пасти за кілька днів. 24 Канал передає промову Ердогана з посиланням на CNN.

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Анкара не поклала око на сирійські землі

Я хочу сказати це відкрито: ми не зазіхаємо на землю – навіть на камінчик, – яка належить іншій країні. Як Туреччина, ми хочемо, щоб наш сусід Сирія якнайшвидше досягла миру і спокою, якого вона прагне вже 13 років,

– заявив Ердоган.

Турецький президент указав, що через режим Асада загинуло близько мільйона сирійців. Людей убивали хімічною зброєю та бочковими бомбами (barrel bombs) – саморобними некерованими бомбами.

Газіантеп став домівкою для близько 500 тисяч біженців із 12 мільйонів сирійців, які тікали від війни. Ердоган назвав цих людей сирійськими братами і сестрами, які пережили важкі дні та заплатили велику ціну. І висловив упевненість, що історія пам'ятатиме гостинність Газіантепа.

Ердоган назвав, хто винен у загостренні ситуації в Сирії

"Здається, що збільшення кількості нападів на цивільних осіб в Ідлібі стало тією останньою краплею, яка переповнила чашу терпіння і спровокувала останні події. Усі повинні визнати, що в Сирії, в політичному і дипломатичному плані, настала нова реальність", – пояснив він.

Зверніть увагу! Слова Ердогана про камінчик пролунали не просто так. Туреччина підтримувала антиурядові війська, тож її можна звинуватити в бажанні розхитати ситуацію та заволодіти землею.