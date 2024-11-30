Командувача російськими військами в Сирії, ймовірно, звільнили: причетний до боїв на Харківщині

У Сирії повстанці захопили Алеппо, що викликало значну стурбованість у Росії. На тлі цього командувач російськими військами в Сирії, Сергій Кисіль, ймовірно, втратив свою посаду, радше за все його звільнили.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. На цій посаді Сергій Кисіль, згідно з оприлюдненою інформацією, перебував недовго.

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Що відомо про ймовірне звільнення

Російські телеграм-канали припускають, що подібне звільнення з посади командувача найімовірніше нічого не змінить щодо ситуації у Сирії. Пабліки пишуть, що насамперед повинен змінитися підхід.

Сирійська пісочниця довгий час була місцем відмивання репутації генералів-невдах, які виявилися некомпетентними у зоні СВО. Вже проводяться розбори польотів. Призначаються винні,

– пишуть росЗМІ.

Зазначається, що на новому місці Кисіль опинився у 2024 році. Ще у 2022 році він командував 1-ю танковою армією окупантів на території Харківської області. Водночас у Сирії повстанці просуваються до п'ятого за чисельністю міста країни Хама, не зустрічаючи опору.

До слова, у мережі з'явилися повідомлення про нібито повстання проти диктатора у лавах урядових військ. Користувач Babak Taghvaee, який спеціалізується на питаннях безпеки на Близькому сході, зазначає, що 4-а дивізія Сирійської республіканської гвардії розпочала спробу держперевороту.