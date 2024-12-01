Режим Асада втратив контроль над Алеппо у Сирії, – ЗМІ

Режим сирійського диктатора Башара Асада втратив контроль над другим за величиною містом країни – Алеппо. Це сталося вперше від початку війни в Сирії

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Al Arabia.

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Асад втратив контроль над Алеппо

Голова Сирійської обсерваторії з прав людини Рамі Абдель Рахман зазначив, що вперше від початку конфлікту всередині країни місто Алеппо вийшло з-під контролю сирійських урядових сил.

Він також зазначив, що саме "Гаят Тахрір аш-Шам" та союзні опозиційні групи отримали контроль над містом Алеппо, за винятком районів, що утримуються курдськими силами. Північні райони Алеппо, переважно населені сирійськими курдами, залишаються під юрисдикцією YPG, які є частиною Національної армії Сирійського Курдистану.

Крім того, Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини підтвердив, що угруповання "Гаят Тахрір аш-Шам" та його союзники успішно захопили аеропорт Алеппо і кілька прилеглих міст у суботу.

Президент Сирії відправив делегацію в Туреччину щодо Алеппо

У виданні Sözcü з посиланням на сирійське телебачення зазначили, що Башар Асада відправив у Туреччину делегацію для обговорення загострення війни в Алеппо та Хамі. Попередньо, сирійська делегація відвідає місто Анталія замість Анкари.

Також повідомляється, що Асад звернувся до Єгипту з проханням про посередництво у врегулюванні напруженості між Туреччиною і Сирією, однак Єгипет, як повідомляється, відхилив це прохання. Наразі офіційного підтвердження щодо прибуття сирійської делегації до Туреччини не надходило.

Водночас джерело видання у турецьких службах безпеки спростувало інформацію, що режим Асада направив до Анталії делегацію для обговорення атак.

Своєю чергою у виданні CNN Türk написали з посиланням на МЗС Туреччини, що 2 грудня в країну відбудеться візит міністра закордонних справ Ірану. На порядку денному іранський та турецький міністри хочуть обговорити останні події в Сирії та майбутнє регіону.

Також очікується, що Аббас Аракчі "доставить повідомлення сирійської адміністрації до Анкари".