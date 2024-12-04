Росія не має наміру надсилати підкріплення режиму Башара Асада в Сирії, – ISW

Росія евакуює військово-морські сили зі своєї бази в сирійському місті Тартус. Це може свідчити про те, що в найближчій перспективі вона не планує надсилати суттєві підкріплення на підтримку режиму президента Сирії Башара Асада.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

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Росія не має наміру надавати підкріплення режиму Асада

У понеділок, 2 грудня, OSINT-аналітик "МТ Андерсон" повідомив, що супутникові знімки від 30 листопада і 1 грудня засвідчили, що на російській базі в Тартусі розміщені фрегати "Адмирал Головко" та "Адмирал Григорович", підводний човен "Новороссийск", а також нафтоналивні танкери "Ельня" і "Вязьма".

Натомість супутникові знімки від 3 грудня продемонстрували, що Росія вивела з бази 3 фрегати, підводний човен і 2 неназваних допоміжних судна (ймовірно, "Ельня" і "Вязьма") – тобто всі розміщені в Тартусі судна.

В Інституті вивчення війни вказали, що Росія не може передислокувати ці кораблі до своїх портів у Чорному морі, оскільки Туреччина дотримується Конвенції Монтре, що забороняє російським військовим кораблям проходити через турецькі протоки. Тож в ISW припускають, що Росія, скоріш за все, передислокує кораблі до своїх баз на північному заході своєї країни та в Калінінградській області.

У звіті інституту вивчення війни йдеться, що ГУР МО України 3 грудня повідомило, що російське військове командування, ймовірно, перекинуло до Сирії угруповання сил невизначеної чисельності зі свого Африканського корпусу – організації, яку міністерство оборони Росії створило для заміни операцій групи "Вагнера" в Африці після загибелі її фінансиста Євгена Пригожина в серпні 2023 року.

В ISW вказали, що вони не можуть самостійно підтвердити повідомлення про розгортання підрозділів Африканського корпусу в Сирії. Однак якщо ці повідомлення достовірні, то це свідчить про те, що російське військове командування уникає передислокації регулярних російських військових сил зі свого пріоритетного театру в Україні до Сирії.

"Евакуація російських військ з Тартуса і повідомлення про розгортання сил Африканського корпусу в Сирії свідчать про те, що Росія стурбована тим, що сили сирійської опозиції можуть просунутися на південь до Хами (приблизно 80 кілометрів на північний схід від Тартуса) і загрожувати її базі в Тартусі. Однак військове командування Росії не буде розгортати значні підкріплення в Сирії в найближчій перспективі, щоб запобігти такому просуванню", – йдеться у звіті ISW.