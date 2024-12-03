Російський флот тікає з Сирії: OSINT-аналітики показали цікаві знімки з супутників

Після того, як опозиційні сили почали просуватися територією Сирії російська армія не на жарт розхвилювалася за долю свого флоту поблизу країни. Саме тому окупанти почали перекидати свої кораблі з бази у Тартусі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свободу" та OSINT-аналітиків.

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Як російський флот тікає з Сирії

Журналісти зазначили, що, як показує порівняння супутникових знімків за 1 та 3 грудня, базу військово-морського флоту Росії у сирійському Тартусі за 2 дні залишили одразу кілька російських кораблів.

Кілька російських кораблів могли залишити Тартус / Фото з акаунту MT Anderson у соцмережі Х

Серед них, як пише у соцмережі Х OSINT-аналітик MT Anderson, два багатоцільові фрегати, "Адмірал Горшков" і "Адмірал Головко", сторожовий корабель "Адмірал Григорович", морський танкер "Вязьма" та середній морський танкер "Єльня".

Російські кораблі тікають з порту у Тартусі в Сирії / Відео "Радіо Свободи"

За даними OSINT-аналітика Droxford Maritime, середній танкер Балтійського флоту "Єльня" вийшов із Тартуса вранці у понеділок. Аналітик зазначив, що чудно, швидше за все, має залишити Середземне море, а його перекидання може бути пов'язано із погіршенням військової ситуації у Сирії.

Російське судно "Єльня" покидає порт у Сирії / Фото з акаунту Droxford Maritime у соцмережі Х

Також у Тартусі, за словами Droxford Maritime, перебуває і підводний човен "Новоросійськ". Чи покинув він базу – поки невідомо.

Чого Росія боїться щодо своїх військових суден у Сирії

OSINT-аналітик H I Sutton написав у матеріалі видання Naval News, що російська база у Тартусі опинилася під загрозою через наступ повстанських сил, які ведуть війну проти режиму Башара Асада. Він вважає, що Росія почала вживати запобіжних заходів, а судно "Єльня", яке вивели, має важливе значення для російських сил у Середземному морі.

Аналітик наголосив, що перекидання Росією підкріплення в Тартус буде ускладнене.

Водночас в українському OSINT-проєкті Frontelligence Insight наголосили, що після захоплення Алеппо у вихідні сирійські повстанці продовжили наступати у напрямку міста Хама. У разі подальшого просування повстанців у бік міста Хомса, що розташоване на південь від Хами, російська військово-морська база в Тартусі та авіабаза Хмеймім можуть виявитися відрізаними від решти території, що перебуває під контролем влади Сирії.

H I Sutton також нагадав, що Росія розмістила військові кораблі в Тартусі у 2012 році після початку війни у ​​Сирії. Перед повномасштабним вторгненням в Україну у 2022 році Кремль посилив присутність суден у Тартусі задля стримування сил НАТО у Середземному морі. За оцінкою аналітика, можливе залишення бази в Тартусі матиме геополітичні наслідки, які важко прогнозувати.