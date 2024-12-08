Сирійський уряд, схоже, впав: прем'єр готовий передати владу в руки опозиції, – AP

Сирійські повстанці продовжують просуватися вперед. Зокрема, взяли під контроль столицю. Прем'єр-міністр заявив, що готовий передати владу в руки опозиції.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на AP.

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Уряд Сирії готовий передати владу опозиції

Видання зауважило, що сирійський уряд, схоже, впав рано-вранці неділі. Це стало приголомшливим кінцем 50-річного правління сім'ї Асада після блискавичного наступу повстанців.

Як заявив голова опозиційного військового моніторингового центру, президент "покинув країну в невідомому напрямку". Башар Асад випередив повстанців, що ввійшли до Дамаска після надзвичайно швидкого просування по всій Сирії.

Прем'єр заявив, що уряд готовий "простягнути руку" опозиції й передати свої функції перехідному уряду. Також у відеозверненні Мохаммед Газі Джалалі стверджував, що перебуває у своєму будинку й нікуди не виїжджав. Сказав, що вранці планує повернути до офісу, щоб продовжити роботу.

Джалалі закликав громадян не псувати державну власність. Втім, не прокоментував повідомлення, що Асад міг втекти з країни.