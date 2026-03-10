Міністр оборони США анонсував "найінтенсивніший" день ударів по Ірану

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що 10 березня США проведуть найбільші удари по Ірану. Він зазначив, що Іран за останні 24 години випустив найменшу кількість ракет.

Про майбутні удари по Ірану розповів Піт Гегсет під час брифінгу для преси у Пентагоні.

Що відомо про заяву глави Пентагону?

Піт Гегсет 10 березня заявив, що США завдадуть найбільший удар по Ірану впродовж 24 годин. За його словами буде використано найбільше пілотів, бомбардувальників, а розвідка стане більш точною.

Міністр оборони США зазначив, що Іран за останню добу запустив найменшу кількість ракет, на яку країна спроможна. Він додав, що це лише підтверджує "тенденції" та "розподіл сили", про які Гегсет розповідав на минулих брифінгах.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що Іран намагається взяти під контроль Близький Схід, завдаючи ударів по Катару, Саудівській Аравії та ОАЕ.

