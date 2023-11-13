Війна триватиме довго і ось пояснення чому

Чому велика війна буде тривалою і для нас це не новина? Лише один "окремий випадок", але дуже показовий.

Іспанія спокійно приймає нафту з Новоросійська

Ми з квітня 2022 року цілодобово моніторимо експорт російської нафти та нафтопродуктів з портів Чорного та Азовського морів.

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З нашого аналізу випливає, що обсяги цього експорту, – який був і є основним джерелом фінансування війни в Україні, – катастрофічно не зменшуються. Іноді вони навіть тривалий час рекордно зростають.

Так, Росія, скористалася тими 6 місяцями перед введенням ембарго, які Європейський Союз та G7 надали для адаптації своїм країнам, щоб вони знайшли нових постачальників замість Росії. Росія тим часом успішно переорієнтувала експорт на Азію та частково Африку. Але!

Ось цей приклад про це "але". 12 листопада 2023 року о 04:20 за місцевим часом до іспанського порту Мотріль (місто і муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Андалусія, у провінції Гранада) прибув танкер. Абсолютно рядова подія.

Але! Танкер New Spirit, ІМО 9337872, прапор Malta, що належить судновласнику з Греції, що доставив 12 тисяч тонн нафтопродуктів прямим рейсом з Новоросійська, що заборонено рішенням ЄС та G7 з 5 лютого 2023 року, тобто 8 місяців тому.

Тобто в Іспанії за 8 місяців після рішень ЄС та G7 або не контролюють санкційний режим зовсім, або закривають очі на явні порушення.

Країнам ЄС варто витратитись на органи контролю за санкціями

Для того, щоб реагувати на такі порушення, не треба проводити складні журналістські розслідування або операції спецслужб (як у випадках експорту до Росії мікроелектроніки та приладів подвійного призначення).

Поки є цей незаконний нафтовий експорт та імпорт, Росія всю "підсанкційку для війни" купить через другі-треті-четверті країни, і нафтових коштів їй на це вистачить. З моменту дії ембарго Росія тільки з портів Чорного та Азовського морів експортувала до країн ЄС (і навіть до США) близько 7 мільйонів тонн нафтопродуктів (це без сирої нафти, а сирої нафти 8 мільйонів тонн з грудня 2022 року, бо там ембарго з 5 грудня 2022 року).

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Дуже важливо якось пояснити країнам ЄС – нашим друзям і союзникам, яким ми будемо вдячні завжди – що, мабуть, варто витратитися на створення в кожній країні державних структур з контролю за виконанням санкційних режимів. Так, ви не помилилися, шановні читачі, таких структур там просто немає. І Єврокомісія не може за нормативними документами ЄС до чогось країну примусити.

Інакше ЄС буде витрачатися на артилерійські снаряди та ракети для України, а окремі країни ЄС будуть платити Росії валюту для виробництва або придбання снарядів та ракет проти України.