Ворогу не вдалося наблизитися до Покровського: ситуація на основних напрямках фронту

російські окупанти й далі намагаються просунутися вперед на позиції українських захисників. Але безрезультатно.

В п'ятницю, 22 липня, не обійшлося без остійних обстрілів зі сторони російських загарбників та їх намагання просунутися вперед. Це вже 149 день війни росії проти України.

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Де ворог намагався штурмувати українські позиції

На Краматорському напрямку усі намагання ворога просунутися в напрямках Верхньокамʼянське та Івано-Дарʼївка наші воїни звели нанівець. Окупанти відійшли.

На Бахмутському напрямку штурмовими діями ворог намагався просунутись в напрямку Покровського, успіху не має, відійшов. Здійснив чергову невдалу спробу встановлення контролю над територією Вуглегірської ТЕС.

Штурм в напрямках сіл Веселе та Водяне українські воїни успішно відбили та відігнали ворога на раніше зайняті позиції.

На Південнобузькому напрямку окупанти спробували просуватися у напрямках Андріївки та Білогорівки. Отримали жорстку відсіч та відійшли.

Постійні обстріли

Решта території вздовж лінії фронту перебуває під постійним обстрілом російських загарбників. Використовують вони усе наявне в них озброєння – ствольна та реактивна артилерія, а також авіаудари

Які міста та села були обстріляні

На Сіверському напрямку ворог, з метою сковування дій підрозділів Сил оборони та демонстрації присутності, обстріляв зі ствольної артилерії райони Кам’янської Слободи і Миколаївки Чернігівської області та Волфиного на Сумщині.

На Харківському напрямку противник задіяв ствольну та реактивну артилерію для обстрілів в районах населених пунктів Харків, Прудянка, Золочів, Дементіївка, Уди, Іванівка, Старий Салтів, Борщова, Руські Тишки, Питомник, Кутузівка, Чугуїв, Петрівка, Руська Лозова, Слатине, Черкаські Тишки, Базаліївка, Дуванка, Мосьпанове, Лебʼяже, Перемога та Ртищівка. Авіаудари зафіксовано поблизу Верхнього Салтова.

На Словʼянському напрямку ворог обстрілював райони 18 населених пунктів – зокрема Долини, Дібровного, Богородичного та Норцівки. Провів повітряну розвідку безпілотником біля Великої Комишувахи.

На Краматорському напрямку противник застосував ствольну та реактивну артилерію в районах населених пунктів Донецьке, Стародубівка, Закітне, Сіверськ, Григорівка, Краматорськ, Званівка, Івано-Дар’ївка, Виїмка та Спірне. Поблизу останнього окупанти завдали ще й авіаудару.

На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Берестове, Білогорівка, Роздолівка, Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Нью-Йорк та інші. Завдав авіаційних ударів біля Берестового, Білогорівки, Покровського і Веселої Долини.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. Противник завдав авіаударів біля Камʼянського та Червоного.

На Південнобузькому напрямку противник завдав авіаційного удару неподалік Потьомкиного.

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Єдині райони, які не піддалися обстрілам – на Волинському та Поліському напрямках. Там обстановка залишилась без змін.

Водночас в акваторії Чорного моря ворог утримує в готовності два носії високоточної зброї сумарним залпом до 16 крилатих ракет типу "Калібр".

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