Запеклі бої біля Покровська та на Курському напрямку: що відбулося на фронті за добу

Від початку доби понеділка, 10 лютого, на фронті відбулося 127 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ. Водночас росіяни активно атакують та б'ють по позиціях наших військ та населених пунктах за допомогою ракет та авіаційних бомб.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку противник 4 рази намагався штурмувати позиції наших підрозділів у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах Кіндрашівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Загризового, де українські захисники зупинили 8 ворожих атак, 1 боєзіткнення триває дотепер.

На Лиманському напрямку російські загарбники 12 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Копанки, Новоєгорівка, Новолюбівка, Ямполівка, Терни та Колодязі.

Ворог атакує біля Тернів: дивіться на карті

На Сіверському напрямку наші захисники відбивали 5 штурмів окупаційних військ поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Серебрянки та Григорівки, два боєзіткнення досі тривають.

На Краматорському напрямку ворог штурмував позиції наших захисників поблизу Васюківки, Білої Гори та Часового Яру. Сили оборони відбили 5 атак, зараз бої точаться в трьох локаціях.

На Торецькому напрямку 11 разів росіяни штурмували позиції українських підрозділів у районах Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку противник атакував у районах населених пунктів Баранівка, Водяне Друге, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Звірове, Удачне, Успенівка, Надіївка, Андріївка та Дачне. Наші захисники зупинили 40 штурмових дій, а 7 боїв досі тривають.

Противник рухається до Удачного: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку ворог 12 разів намагався прорвати оборону наших захисників в районах населених пунктів Зеленівка, Времівка та Новосілка. На даний час триває одне боєзіткнення.

Росіяни тиснуть на Времівку: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку авіація ворога вдарила по Таврійському, скинувши 13 КАБ.

На Курському напрямку відбулося 27 боєзіткнень, два з яких тривають дотепер, також загарбницька армія завдала 37 авіаударів, скинувши 49 КАБ та здійснила 378 обстрілів.