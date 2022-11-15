У Кремлі намагаються показати бодай якісь успіхи у війні: як це загрожує Україні – аналіз ISW

Міністерство оборони Росії 13 і 14 листопада посилило заяви про свої буцімто "територіальні досягнення" на Донеччині. Це зробили для того, щоб підкреслити, що російські війська активізуються саме на цьому напрямку.

Такі заяви у Росії роблять після відходу з правого берега Херсонської області. Про це повідомили в Інституті вивчення війни.

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У Кремлі намагаються показати успіхи у війні

Міністерство оборони Росії стверджувало, що їхні війська нібито завершили захоплення Майорська (20 кілометрів на південь від Бахмута) 13 листопада та Павлівки (45 кілометрів на південний захід від Донецька) 14 листопада після того, як кілька тижнів не заявляли про російські територіальні здобутки.

За оцінкою ISW, російські загарбники перекинуть війська в Донецьку область після того, як вони покинули правий берег Херсонської області. На думку аналітиків, це призведе до активізації боїв навколо Бахмута, Донецька та на заході Донецької області.

В Інституті додали, що навіть якщо загарбники після посилення угруповання зможуть досягнуть успіхів у цих районах найближчими днями чи тижнями, то ці успіхи навряд чи будуть значними в оперативному плані.

Ймовірно, міноборони Росії висуває більш конкретні територіальні претензії, щоб створити інформаційні умови для оформлення успіхів РФ в Донецькій області та відволікти від невдоволення втратами в Херсонській області.

Наші партизани зсередини розвалюють російські війська

Військовий експерт Роман Світан розповів 24 каналу, що за останні 8 років після того, як Росія оголосила загальну мобілізацію до лав армій незаконних квазіреспублік у Луганській та Донецькій областях, чимало партизанів потрапили до складу війська ворога. При чому деякі з них вже дослужилися до майорів та підполковників, тобто тут росіяни не врахували важливого моменту. У підсумку – нині у лавах російської армії воюють українці спецпризначенці.

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