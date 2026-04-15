Росія планує виробити понад 7 мільйонів FPV-дронів за рік: Міноборони готує відповідь

Росія запланувала виробити понад 7 мільйонів FPV-дронів у 2026 році. Україна у відповідь автоматизує поле бою та впроваджує сучасні технології.

Також країна розраховує на підтримку партнерів. Про це повідомило Міністерство оборони України.

Як Україна відповість на плани Росії?

Міноборони проінформувало, що обсяги виробництва FPV-дронів у 2026 році у Росії можуть сягнути 7 мільйонів одиниць. Це на 3 мільйони більше, ніж торік.

Наша відповідь: масштабна автоматизація поля бою, сучасні технології, надійне партнерство,

– йдеться в повідомленні.

Міністерство підкреслило, що розширює використання наземних роботизованих комплексів на фронті, що заміняють людей. Десятки тисяч таких НРК виробляють на рік.

Окремо Міноборони подякувало Німеччині та Швеції за створення Коаліції електронної боротьби.

Водночас уряд вже готується до зими та можливих російських ракетних атак на енергетику. На тлі загроз, Міноборони України закликало партнерів передати ракети Patriot зі складів до листопада і профінансувати закупівлю нових ракет PAC-3.

