Ми ніде не програємо, – Зеленський пояснив, що для України означає перемога

Володимир Зеленський пояснив, що продовжує говорити про перемогу України у війні. На його думку, головним результатом зараз є те, що держава зберігає незалежність.

Водночас президент України визнає, що боротись за неї важко. Про це він повідомив в інтерв'ю ARD.

Як зараз Зеленський говорить про перемогу?

Журналіст зауважив, що Володимир Зеленський нібито більше не говорить про перемогу. Президент відповів, що це не так, проте оцінює ситуацію реалістично з огляду на можливості України та партнерів.

Зеленський відмовився детально коментувати очікування від союзників чи їхні невиконані обіцянки. Крім того, додав, що в Україні також є внутрішні проблеми і питання.

Президент наголосив, що Росія має на меті знищити незалежну Україну, а перемога наразі – це передусім виживання країни.

Вони (росіяни – 24 Канал) нас не перемагають, і я не думаю, що ми програємо. Я вважаю цей натяк брехнею. Ми ніде не програємо, ні на полі бою, ні геополітично. Це їхній наратив,

– пояснив Зеленський.

Лідер України переконаний, що всі українські території зрештою будуть звільнені. Головне не робити кроків з незворотними для держави наслідками, додав Зеленський.

Кроки до завершення війни в Україні