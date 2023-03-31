Спрощене ввезення дронів в Україну, колаборанти планують втечу з Криму: хронологія 401 дня війни

Росія досі не припиняє спроби захопити Україну. Найважча ситуація на Сході, зокрема у районі Бахмута. Проте ЗСУ потужно протистоять ворогу.

Яка ситуація на дипломатичному фронті та на полі бою – читайте у тексті 24 Каналу.

Зауважте Ворог готується до оборони Маріуполя, можливі провокації на кордоні: хронологія 400 дня війни

Член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв заявив, що заможні кримські колаборанти намагаються придбати нерухомість в третіх країнах, зокрема, в Туреччині й шукають можливість виїхати з півострова. Окрім того, проукраїнські громадяни теж виїжджають із Криму, щоб уникнути мобілізації, яку проводить Росія.На території всієї України оголосили відбій повітряної тривоги. Проте досі "червоною" є з квітня та грудня відповідно Луганська область та окупований Крим.В Україні спростили ввезення комплектувальних засобів для безпілотників. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що тепер виробникам дронів не треба буде отримувати на це висновок від Служби безпеки.У Києві та декількох інших областях пролунала повітряна тривога. Росіяни завдали ракетних ударів по Харкову та Запоріжжю. Ворог атакував міста ракетами С-300.Владімір Путін підписав указ про весняний призов. Росія хоче забрати в армію майже 150 тисяч осіб. Призов триватиме з 1 квітня до 15 липня. Минулого року в межах весняної мобілізації Кремль призвав 134,5 тисячі осіб, цього року планує 147 тисяч.