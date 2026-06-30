Активність противника значно зменшилась, – Сирський про вплив ударів по логістиці Росії на фронт

Ситуація на фронті дещо змінилась завдяки ударам Сил оборони України по російській ворожій логістиці та мостах. Олександр Сирський заявив, що ворожа активність зменшилась майже не третину.

Про це Головнокомандувач ЗСУ розповів в інтерв'ю ТСН.

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Що змінилось на фронті з ударами по ворожих шляхах?

Завдяки українським ударам по мостах та логістичних шляхах російської армії скоротилась, зокрема, чисельність ворожого угруповання. Наразі, за словами Сирського, вона становить близько 722 тисяч окупантів, враховуючи оперативний резерв.

До того ж зменшилась кількість напрямків, на яких російська армія активно намагається наступати. Їх кількість зменшилась з 13 до 7, зазначив головнокомандувач. А серед них він виділив чотири основні.

Попри позитивну динаміку інтенсивність бойових дій все ж висока. За словами Сирського, щодня у середньому відбувається 240 – 260 штурмів. При цьому майже 45%, а інколи й до 50% – наступальні дії українських оборонців.

Активність противника зменшилась значно. Я не скажу, що вдвічі, а на одну третину точно,

– зауважив головнокомандувач.

Нагадаємо, українські військові готуються до можливого наступу Росії на Чернігівську область. Олександр Сирський повідомляв, що Володимир Путін доручив своєму генштабу опрацювати різні сценарії наступів, зокрема з території Білорусі та Брянської області Росії. Таким чином ворог не полишає наміру захопити Київ та інші прикордонних територій України.