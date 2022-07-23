Атаки ворожих розвідгруп та відбиті штурми на кількох напрямках: яка ситуація на фронті

Триває 150 доба героїчного протистояння України російським окупантам. Ворог продовжує обстрілювати мирні населені пункти й намагається наступати на окремих напрямках.

Зокрема, на Донбасі зафіксовано декілька невдалих спроб російських окупантів вести штурми, а також намагання розвідувальних груп противника виявити слабкі місця оборони наших військ. Про актуальну ситуацію на фронті розповіли у зведенні Генштабу Збройних Сил України станом на 18:00 23 липня.

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Ситуація в гарячих точках 23 липня

На Слобожанському напрямку сили противника усіма наявними засобами й далі намагаються стримувати українські підрозділи від просування вглиб тимчасово окупованих територій. На Харківському напрямку тривали ворожі обстріли зі ствольної та реактивної артилерії у районах таких населених пунктів:

Харків;

Руські Тишки;

Черкаські Тишки;

Базаліївка;

Гусарівка;

Руська Лозова;

Уди;

Малинівка тощо.

Крім того, росіяни завдали авіаційного удару поблизу Верхнього Салтова.

На Слов'янському напрямку окупанти обстрілювали з артилерії райони Дібровного, Великої Комишувахи, Нової Дмитрівки та інших населених пунктів. Поблизу Богородичного сили розвідувальних груп противника намагались виявити слабкі місця в обороні наших військ – їх успішно знешкодили.

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На Донецькому напрямку ворог продовжує зосереджувати свої основні зусилля на Краматорському та Бахмутському напрямках. Тривають спроби встановлення контролю над територією Вуглегірської ТЕС.

На Краматорському напрямку загарбники вели обстріли у районах населених пунктів Верхньокам'янське, Різниківка, Закітне, Григорівка, Виїмка та Званівка. Авіаційний удар зафіксовано поблизу Спірного.

Крім того, штурмовими діями з різних напрямків росіяни намагались покращити своє тактичне становище у районі Верхньокам'янського. Збройні Сили України зустріли ворога кинджальним вогнем та завдали йому значних втрат – окупанти у паніці відступили.

На Бахмутському напрямку ворог намагається створити сприятливі умови для продовження наступу на однойменне місто. Обстрілював позиції наших захисників та захисниць з танків, ствольної і реактивної артилерії поблизу Травневого, Семигір'я, Роздолівки, Яковлівки, Соледара, Білогорівки та низки інших населених пунктів. Від авіаударів потерпали Покровське та Новолуганське.

Знову ж, з різних напрямків росіяни спробували штурмувати Вуглегірську ТЕС – безуспішно, зазнали втрат. Разом з тим розвідгрупи ворога вдалось знешкодити, коли вони намагались виявити слабкі місця в обороні українського війська на напрямках Соледара і Покровського.

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Що відбувається на решті напрямків

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник й далі систематично гатив по цивільній та військовій інфраструктурі поблизу населених пунктів Новобахмутівка, Піски, Опитне, Водяне, Шевченко, Мала Токмачка, Новосілка, Зелене поле, Білогір'я тощо. Авіаудари зафіксовані поблизу Красногорівки та Кам'янки.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля окупанти й далі зосереджують на недопущенні просування українських військ. Ворог підтримує високу інтенсивність розвідки безпілотниками, тривають обопільні обстріли зі ствольної, реактивної артилерії, а також танків вздовж всієї лінії зіткнення.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація значних змін не зазнала. Окупанти обстріляли село Старикове, що на Сумщині. Крім того, триває повітряна розвідка прикордонних територій у Чернігівській та Сумській областях безпілотниками.

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