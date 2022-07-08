Де тривають найзапекліші бої: у Генштабі розповіли про ситуацію на основних напрямках

Триває 135 доба героїчного протистояння України російським окупантам. Ворог продовжує обстрілювати мирні населені пункти нашої держави, намагається безуспішно наступати, зокрема, на Донбасі та Харківщині.

У Генеральному штабі Збройних Сил України опублікували свіже зведення від 8 липня. Що відбувається на фронті станом на 18:00 – читайте далі.

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Ситуація у гарячих точках

На Харківському напрямку російські окупанти здійснюють оборонні дії і намагаються покращити своє тактичне становище в окремих районах. Тривали ворожі обстріли зі ствольної та реактивної артилерії обласного центру, а також районів таких населених пунктів:

Уди;

Дементіївка;

Леб'яже;

Піщане;

Замулівка;

Петрівка;

Питомник;

Мосьпанове;

Коробочкине;

Слатине;

Світличне;

Шевелівка;

Перемога;

Верхній Салтів;

Нове;

Байрак.

Крім того, противник завдав авіаційного удару поблизу Петрівки. Разом з тим наші захисники та захисниці двічі успішно відбили штурмові дії ворога поблизу Дементіївки та відкинули окупантів назад.

На Слов'янському напрямку загарбники також намагаються покращити своє тактичне становище. Обстріляли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Долина, Мазанівка, Краснопілля, Гусарівка, Новопавлівка, Червоне, Вірнопілля та Хрестище.

Наступальні дії окупантів зазнали краху поблизу Богородичного – унаслідок вогневого ураження з боку ЗСУ росіяни з втратами були змушені відійти.

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На Краматорському напрямку ворог вгатив по цивільній та військовій інфраструктурі поблизу Сіверська, Серебрянки, Карпівки, Слов'янська та Кривої Луки. Ворожий авіаційний удар зафіксовано поблизу Тетянівки.

Сили оборони України при цьому завдали потужного вогню по позиціях окупантів у районі Верхньокам'янського – підрозділи росіян були змушені відійти від населеного пункту.

На Бахмутському напрямку противник обстріляв позиції українських сил поблизу Спірного, Івано-Дар'ївки, Нью-Йорка та у районі Вуглегірської ТЕС. Зафіксовано також авіаудари неподалік Покровського і Берестового.

За підтримки артилерії і оперативно-тактичної авіації загарбники здійснили безуспішну спробу вести наступ у районах Спірного та Івано-Дар'ївки – зазнали втрат і відійшли. При цьому поблизу Веселої Долини тривають бої.

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Що відбувається на решті напрямків

На Сіверському напрямку ситуація особливих змін не зазнала. На Волинському та Поліському напрямках підрозділи ЗС білорусі здійснюють розвідку, посилюють заходи протидії технічним засобам розвідки, передусім БпЛА. Разом з тим до 7 жовтня у білорусі продовжили заборону на польоти цивільних повітряних суден над південною частиною країни – вона почала діяти ще 24 лютого.

На Авдіївському, Курахівському, Запорізькому та Новопавлівському напрямках вздовж лінії зіткнення тривають ворожі обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Авіаційні удари росіян зафіксовані поблизу Новоандріївки.

На Південнобузькому напрямку підрозділи окупантів намагались вести наступальні дії у районі Великого Артакового. ЗСУ швидко придушили цей намір та відігнали росіян. Втім зберігається велика загроза ракетних ударів противника по критичній інфраструктурі регіону.

До слова, корабельне угруповання загарбників продовжує виконувати завдання в акваторіях Чорного та Азовського морів. Триває блокування цивільного судноплавства у північно-західній частині Чорного моря.

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